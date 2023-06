Denver alustas NBA finaali ajaloolise võiduga

7:7 viigiseisust tegi esimest korda NBA finaalis mängiv Nuggets 5:0 spurdi ja seejärel enam edu käest ei antudki. Poolajapausile mindi võõrustajate 17-punktilises paremuses, kolmandal veerandil kasvatas Nuggets vahepeal edu juba 24-punktiliseks.

Võitjate ridades tegi taas kolmikduubli Nikola Jokic, tuues 27 punkti, võttes kümme lauapalli ja andes 14 korvisöötu. Sellega sai Jokicist alles teine mängija, kes on NBA finaalseeria debüüdil saanud kirja kolmikdebüüdi, esimesena sai sellega hakkama Jason Kidd 2002. aastal (23 punkti, kümme lauapalli ja kümme korvisöötu).

Jamal Murray lisas 26 punkti ja andis kümme resultatiivset söötu. Aaron Gordon panustas 16 punktiga ning Michael Porter Jr. viskas 14 punkti ja võttis 13 lauapalli.

Heati parim oli Bam Adebayo 26 punkti ja 13 lauapalliga, Gabe Vincent lisas 19 ja Haywood Highsmith 18 punkti.

"Tuletasin mängijatele meelde, et Miami läks Milwaukeesse ja võitis [esimese ringi] avamängu. Siis läksid nad New Yorki ja võitsid [teise ringi] avamängu ja lõpuks võitsid nad Bostonis [idakonverentsi finaalseeria] avamängu. Me ei tahtnud, et nad tuleks siia ja saaksid meie väljakul seerias edu haarata," ütles Nuggetsi peatreener Michael Malone pressikonverentsil.

Nelja võiduni mängitava finaalseeria teine kohtumine peetakse Eesti aja järgi ööl vastu esmaspäeva samuti Denveris.