Lajal: võib rahule jääda, aga areng pole lõppenud

20-aastane Eesti esireket Mark Lajal (ATP 311.) teenis pühapäeva hilisõhtul karjääri suurima turniirivõidu, triumfeerides USA-s Little Rockis peetud ATP Challenger 75 kategooria turniiril. Lajal ütles ERR-ile, et on viimastel kuudel näinud arenguhüpet just vaimse poole pealt.

Lajal alistas pühapäeval finaalis 6:4, 7:5 läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud kasahhi Beibit Žukajevi (ATP 325.).

Lajalist sai võiduga Andres Võsandi ja Jürgen Zoppi kõrval kolmas eestlane, kes Challengeri turniiri võitnud on. "See on kindlasti väga lahe. See annab rohkem motivatsiooni edasi minna, seda ma tahangi teha," ütles Lajal ERR-ile.

Ta ütles, et finaal ei olnud lihtne. "Vastane oli suhteliselt tüütu, pealtnäha ei mängi nii hästi, aga servib jube hästi. Ei anna sulle absoluutselt rütmi," ütles Lajal. "Ma ei mänginud oma parimat tennist, aga mängisin piisavalt hästi välja, et see mäng võita. Alati ei peagi hästi mängima."

Lajal selgitas, et tegi võimsa servija vastu taktikalise muudatuse. "Tavaliselt selle venna vastu võtad kaugelt, sest ta servib hästi kõvasti, aga nüüd proovisin hästi lähedalt servi võtta. Kasutada tema jõudu ära. Ja töötas. Talle meeldib, kui tal on aega pärast servi. See oli perfektne vastus," ütles eestlane.

Lajal ütles, et üllatas end turniirivõiduga, sest ei ole viimasel ajal kõige paremini mänginud. Little Rocki olud tundusid sobivad aga algusest. "Ei läinud sinna kõige parema tundega, aga siis kui siia jõudsin, siis tundsin end väga hästi. Mulle meeldisid need olud siin. Iga mänguga tundsin, et see võimalus on siin olemas," sõnas Eesti esireket.

"Viimased paar kuud olen hakanud paremini mängima. Isegi mitte niivõrd tennise poolelt ja löökide poolelt, aga rohkem mentaalse poole pealt. Olen hakanud väljakul targemalt mängima ja otsima neid võidu võtmeid," ütles Lajal enda arengu kohta. "Olen sellega kindlasti rahul, võit andis mulle kõvasti asetuse osas ka juurde. Võib rahule jääda, aga areng pole lõppenud. See on alles algus."

Lajal teenis USA-s turniirivõiduga seega 75 punkti ja kerkib 12. juunil avaldatavas maailma edetabelis eeldatavalt ligi 80 rida ehk 230. koha kanti. Järgmisena mängib Lajal sama kategooria Challengeril Texases.