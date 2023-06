OTSEBLOGI | Neuville läheneb liidritele, Tänakut tabas ebaõnn

Laupäev:

Thierry Neuville võitis päeva kaks esimest kiiruskatset ja vähendas vahet liidrite Esapekka Lappi ja Sebastien Ogier'ga. Ogier kerkis päeva esimese katse järel üldliidriks, ent järgmisel katsel haaras Lappi esikoha tagasi.

Ott Tänak sai kaheksandal katsel kuuenda koha. Järgmisel katsel näitas Tänak kiiret minekut, kuid eestlase auto sai paarsada meetrit enne finišit veetakistust läbides kahjustada. Mootorisse tunginud vesi seiskas Tänaku auto ning ta jõudis hübriidijõul finišisse 30-sekundilise ajakaotusega. Sellele vaatamata kerkis Tänak üldarvestuses kuuendaks, sest päeva avakatsel auto esiosa lõhkunud Takamoto Katsuta pidi üheksanda katse eel katkestama.

ℹ️ Unfortunately it's an early to Saturday for Taka and Aaron after this heavy watersplash impact on SS8. https://t.co/CbPYP7oEIG