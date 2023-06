Tänak katkestas Sardiinia ralli veekahjustuse tõttu

Paarsada meetrit enne üheksanda kiiruskatse lõppu läbisid eestlased veetakistuse, misjärel jäi nende auto korraks seisma. Tänak ja Järveoja ületasid hübriidijõul finišijoone, kuid ei suutnud autot remontida ning pidid Sardiinia ralli katkestama. Enne katkestamist hoidsid eestlased kuuendat kohta.

#RallyItaliaSardegna SS9 @OttTanak Puma stalled after a watersplash and dropping around 20sec. pic.twitter.com/BkJu0QL8S7

#RallyItaliaSardegna @OttTanak is on the road section and working on his M-Sport Ford Puma, which stalled after a water splash in SS9 pic.twitter.com/eXjlFNHXKC