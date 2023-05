Hamilton: uus leping Mercedesega saab peagi allkirja

38-aastase Hamiltoni praegune leping Mercedesega kestab 2023. aasta lõpuni, kuid britt ütles neljapäeval, et on uue lepingu allkirjastamisele lähedal. "See on esimene kord, kui ma ei ole enda eest läbirääkimisi pidanud. Mul on hea meeskond ümber, kes teeb minu eest kõik töö ära ja ma saan enda tööle keskenduda," selgitas Hamilton läbirääkimisi.

Sel nädalal ringles vormelimeedias kõlakas, mis seostas Hamiltoni Ferrari võistkonnaga. "Kui oled läbirääkimiste keskel, on spekulatsioon loomulik. Aga kui te pole seda minult kuulnud, siis on, mis on. Kuna Itaalia etapp jäi ära, siis hakkas ilmselt igav," sõnas Hamilton. Ka Ferrari on kuulujutu ümber lükanud.

Mercedes alustas käesolevat vormel-1 hooaega unikaalsete võistlusmasinatega, kuid tegi hiljuti uuenduse, mis peaks võimaldama neil pärast pettumustvalmistavat hooaja algust paremini konkureerida. Tiimipealik Toto Wolff kutsus võistlusautot pärast Miami etapi kvalifikatsiooni lausa "vastikuks" ning on varasemalt öelnud, et Mercedes tegi hooaja eel valearvestuse.

"Eks näis, kuidas kõik tööle hakkab. Ma ei usu, et võitleme võidu eest, aga loodetavasti püsime paremini konkurentsis," ütles Hamilton. "Oleme ikka tiitlipotentsiaaliga võistkond, aga meil on olnud vale auto ja oleme teinud otsuseid, mis ei ole ideaalsed olnud."

Pärast viit etappi on vormel-1 sarja hooajaliider Max Verstappen (Red Bull), talle järgneb tiimikaaslane Sergio Perez ning kolmandal kohal on Fernando Alonso (Aston Martin). Hamilton on parima Mercedese piloodina neljandal kohal, George Russell on kuuendal real. MM-sari jätkub järgmisel nädalavahetusel Hispaanias.