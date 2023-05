Itaalia F1 etapp jääb üleujutuste tõttu ära

Üleujutustes on surma saanud kolm inimest, tuhanded on Emilia Romagna maakonnast evakueeritud.

"On hädavajalik koondada kõik jõupingutused hädaolukorraga toimetulekule," ütles Itaalia transpordiminister Matteo Salvini enda avalduses, lisades, et vältida tuleks liikluse ülekoormust piirkonnas, mida on viimastel päevadel räsinud halb ilm.

Õige pea pärast Salvini avaldust teatasid F1 etapi korraldajad, et võistlus jääb ära. "Selline otsus võeti vastu seetõttu, et meil pole võimalik etappi niimoodi läbi viia, et see oleks kõikidele turvaline," põhjendasid korraldajad. "Arvestades, milline olukord maakonnas valitseb, on võistluse ärajätmine õige ja vastutustundlik tegu."

"Poleks õige sellisel keerulisel ajal tekitada kohalikele ametivõimudele ja päästetöötajatele pingeid juurde," jätkasid korraldajad enda avalduses.

Autospordi andmetel oli Imola ringrada teisipäeval mitmes kohas vee all, aga kolmapäevaks oli veetase seal alanenud. Osade tiimide taustajõud jõudsid teisipäeval Imolasse, aga turvalisuse kaalutlustel paluti neil sealt lahkuda.

Here is the current situation in Imola. The F1 paddock and pits are okay for now. The lower areas like the F2 paddock however, are flooded with a lot of water.



Teams/media/staff have been instructed to not visit the circuit today.



[Picture via @AlbertFabrega]#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/gNYegswdpN — Fastest Pitstop (@FastestPitStop) May 17, 2023

TV compound at Imola pic.twitter.com/hisZ6ifeZq — Midweek Motorsport (@specutainment) May 17, 2023