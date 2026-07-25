Norris lõpetas Ungaris Mercedese kümneetapilise võiduseeria
Vormel-1 MM-sarja 11. etapi kvalifikatsiooni Ungaris võitis valitsev maailmameister Lando Norris, talle järgnesid Ferrari piloodid.
Hommikusel vabatreeningul parim olnud Norris sai kiireima ringiaja kirja ka kvalifikatsioonis. Nii saab McLaren minna pühapäeval parima stardikohaga püüdma hooaja esimest etapivõitu.
Nii Norris kui ka tema tiimikaaslane Oscar Piastri on tänavu pjedestaalile jõudnud vaid kahel korral.
Kvalifikatsioonis haarasid Norrise järel kohad esikolmikus Ferrari sõitjad Lewis Hamilton ja Charles Leclerc. Neljas oli sarja üldliider Kimi Antonelli (Mercedes). Seejuures oli Mercedes seni kõikidel tänavustel etappidel kvalifikatsioonis parima stardikoha välja sõitnud ehk nende seeria lõppes nüüd kümne järjestikuse esikohaga.
Põhisõit on kavas pühapäeval algusega kell 16.
QUALIFYING CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) July 25, 2026
Lando Norris takes his first pole of the season #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/4vhIq9ZzW9
Toimetaja: Maarja Värv