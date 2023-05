Sõõrumaa ei kiida Kanepi valikut heaks: see on inimlikkuse ja eetika koht

Sõõrumaa sõnul on arusaadav, kui Eesti sportlane läheb rahvusvahelistel võistlustel vastamisi Venemaa või Valgevene sportlastega. Kaalul võib olla näiteks pääs olümpiamängudele.

"Seda oleme aktsepteerinud. Alati on tark teada, mida saad ja mida ei saa teha. Kus on see koht, kus sellised asjad paika pannakse," lausus ta ERR-ile.

"Aga mängida koos ja paaris - seda sa kindlasti ei pea tegema. See on puhtalt inimlikkuse ja eetika koht. Saavutussportlane on meie riigi saadik. Tema võitude puhul mängitakse hümni, tõstetakse masti lipp. Sul on midagi puudu, kui sa ei saa oma riigi kodanikuna oma riigi seisukohtadest aru ja astud neile vastu."

Kanepi ja venelanna Angelina Gabujeva osalesid Strasbourgis toimuval WTA 250 taseme turniiril, kus kaotasid avaringis Su-Wei Hsiehile (Taiwan) ja Wang Xinyule (Hiina) 4:6, 2:6.

Isiklikult ta neist asjust Kanepiga rääkinud ei ole. "Ta on nii vana sportlane ja eks ma tunnen paljude sportlaste iseloomu ja nii edasi. Ta ju tajus seda, et surve selle vastu oli nii suur. Minna iga inimest tema igal käitumisel keelitama - eks igaüks peab seda juga ise juhtima, mille välja laseb," sõnas EOK president.

"Suures plaanis on see ju tema traagika. Ega siin maailmas midagi ei muutu. Pigem on igal asjal mitu otsa. Ma arvan, et Kaia Kanepi on piisavalt tuntud mängija maailmas, kes oma käiguga ei kutsunud poleemikat esile mitte ainult Eestis, vaid ka väljaspool piire. Igal juhul ta juhtis sellele kõvasti tähelepanu sellistele kohtadele, mis toimuvad ju pea iga turniir."

Kanepi saab Eesti olümpiakomiteelt olümpiamängude kandidaadina ka C-kategooria toetust. See pannakse paika aga sportlike kriteeriumite põhjal ja kui pole just tegemist dopingutarvitamisega, siis muud eetilised valikud siin teguriks pole.

"Jah, laseme sellel asjal natuke olla," lausus Sõõrumaa. "Põhimõtteliselt on meie hoovad sellised, et saame suundumisi näidata. Praktilisi liigutusi on natuke vähe teha."

Eesti tenniseliidu peasekretär Allar Hint rääkis Delfile, et kuigi Kanepi otsus on alaliidu väärtushinnangutega vastuolus, siis sportlase tegemistesse nad sekkuda ei kavatse.

"Esimese asjana võib öelda, et me pole algusest peale toetanud ATP ja WTA otsust lubada Venemaa ja Valgevene tennisistidel tuuril osaleda. Sellest lähtuvalt pole Kaia otsus mõistagi ideaalne või hea, aga teistpidi on ta individuaalne sportlane ja vastutab ise oma valikute eest," selgitas Hint.

"Tema on see, kelle käest tuleb nende otsuste kohta küsida," jätkas ta. "Mul on keeruline öelda, kas seda juhatuses arutatakse, aga me ei saa kellelegi kätt ette panna ning ei soovigi seda teha."

Mullu oktoobris mängis Venemaa esindajaga paaris ka Elena Malõgina. Koos Irina Hromatšjovaga võideti Bulgaarias Sozopolis toimunud ITF-i W25 taseme turniir.