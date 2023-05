Sukles Kanepist: kui see kordub, ei ole ta maksumaksja raha vääriline

Eesti teine reket Kaia Kanepi osales sel nädalal Strasbourgis toimuval WTA turniiril paarismängus koos venelanna Angelina Gabujevaga. Teiste seas on Kanepi otsuse hukka mõistnud ka EOK president Urmas Sõõrumaa ning Eesti tenniseliidu peasekretär Allar Hint. Kanepi ise sõnas Postimehele, et ta "ei tegele poliitikaga ning ei lähe kaasa inimestevaheliste suhete lõhestamise kampaaniaga".

"Kaia vastus muudab EOK jaoks nii palju, et meil on tunne, et ta võib seda uuesti teha," rääkis Siim Sukles reedel Paides toimunud Eesti spordi kongressil intervjuus ERR-ile.

"Iseenesest on EOK poolt sõja järgmisel päeval ehk 25. veebruaril 2022 välja öeldud, et me ei näe ei Venemaa ega Valgevene sportlastel kohta rahvusvahelistel võistlustel. Kui siiamaani on Eesti sportlased venelaste ja valgevenelaste vastu võistelnud, kuna on teatud võistlused, kuhu nad on lubatud ja see on üks osa näiteks Pariisi olümpiakvalifikatsioonist, ei ole selles probleemi olnud. Probleem on selles, et ta [Kanepi] ei mängi praegu venelase vastu, vaid venelasega koos. See on teema, mis ei ole päris õiglane," sõnas Sukles.

"Kui küsitakse, kas EOK hakkab reegleid tegema, siis oleme andnud üldise soovituse: kui sportlane leiab, et ta on kuskil kvalifikatsiooni- või tiitlivõistlusel ja ta ei taha venelase vastu võistelda, oleme öelnud, et see on tema vaba voli seda mitte teha. Keegi ei hakka käskima. Me ei suuda seda tarkust, haridust, haritust anda, aga me aktsepteerime sportlase otsuseid, kui need käivad koos mentaalse suunitlusega, mis on nii EOK-l kui Eesti riigil," jätkas EOK peasekretär.

Suklese sõnul võivad sellisel teguviisil olla ka praktilised tagajärjed ning Kanepi jaoks näiteks päädida EOK rahalise toetuse äravõtmisega. Praegu saab Kanepi C-taseme toetust ehk EOK-lt igakuiselt 1250 eurot. "Kuigi sporditoetusi antakse sportlike tulemuste eest, on EOK tippspordikomisjonil võimalus C-kategooria ka ära võtta. Kui EOK tippspordikomisjon järgmine kord koguneb, võib see teema olla päevakorras. Kui see juhtuks juba teist või kolmandat korda, siis ma arvan, et ta ei ole vääriline saama maksumaksja raha. See, mis puudutab erarahasid, on juba teine teema, aga Eesti maksumaksja raha ei peaks siis enam tema toetuseks minema," sõnas Sukles.

Neljapäeva õhtul kehtestas Postimees Kanepile boikoti, otsustades tennisisti mänge enam mitte kajastada. Sukles sellega nõus ei ole. "Sport tekitab emotsiooni. Selle meediamaja juhtkiri on minu arvates liiga emotsionaalne. Me ei peaks Eestis inimesi tühistama. Me peame selgelt märku andma, et on teatud käitumisviisid, mis on norme ületavad, aga ma kindlasti ei toeta seda, et Eesti riigis kedagi tühistada," ütles ta.