Rikberg lahkumismängu eel: armusid sellesse mängu ja mingi hetk ongi raske lõpetada

Mängijakarjääri lõpetanud Toobali ja Rikbergi lahkumismäng toimub Tartu Ülikooli spordihoones 27. mail algusega kell 19.00 ehk naiste Hõbeliiga ja meeste Kuldliiga koondisemängude vahel.

"Mina ja Kert mingi hetk armusime sellesse mängu ja samas mingi hetk ongi raske lõpetada. Mõtled küll, et aitad, nüüd on viimane hooaeg, aga siis leiad endas jälle motivatsiooni ja tahtmist," lausus Rikberg ERR-i saatele "Ringvaade". "Kuidagi mängid edasi, kuni tõesti enam ei jõua."

Toobali sõnul ei sündinud tema lõpetamisotsus sellistel alustel. "Ma ei saa öelda, et ei jõudnud. Pigem ei tahtnud," lausus ta. "Võib-olla see siis ei ole enam nii huvitav ja targem on sel hetkel kõrvale astuda, mitte seal niisama suvaliselt ringi liikuda ja olla."

Rikbergi sõnul jätab sportlaskarjäär oma jälje. "Kui rääkida peast allapoole, siis vigastusi on palju," ütles ta. "Nendega saab tegeleda. Olen endale alati võtnud sellise mõtte, et küll edaspidises elus remondime."

Liberona pidi Rikberg karjääri jooksul palju kõvasid serve vastu võtma. Need teda ei hirmutanud. "See on vastupidi! Need mehed, kes hästi kõvasti löövad - nende omasid just tahadki vastu võtta," sõnas Eesti koondise praeguse peatreener Alar Rikbergi vend. "See on lahe ja tekitab tunde. Selle nimel sporti teedki, et võtta maailma kiireimate ja paremate meeste serv vastu."

Võrkpallilegendide meeskonda kuuluvad veel mitmed ammu võrkpallurikarjäärile joone alla tõmmanud mehed nagu Argo Meresaar, Jaanus Nõmmsalu, Veiko Lember, Sten Esna, Raimo Pajusalu jt kui ka veel mängijana tegusid tegevad Oliver Venno, Ardo Kreek ja Kristo Kollo. Juhendajateks on Toobali ja Rikbergi esimesed treenerid ehk Villi Vantsi ja Alar Kaljuvee.

Legendidele astuvad vastu sel suvel toimuvatele Euroopa meistrivõistlustele jõudnud U-17 noormehe, kus mängib näiteks Ardo Kreegi poeg Carl. Koondist juhendab peatreener Tauno Lipp.