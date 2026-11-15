Võru lülitas karikasarjas Selveri konkurentsist ja jõudis poolfinaali
Laupäeval said selgeks kõik Aadu Luukase nime kandvate Eesti võrkpallikarikavõistluste poolfinalistid, kui viimasena tagas koha nelja seas Võru Barrus Võrkpalliklubi.
Võru meeskond alistas ainsas Balti liiga klubide vastasseisus 3:1 (25:20, 25:20, 25:27, 28:26) Selver x TalTechi. Poolfinaalis ootab Barrust ees Tartu Bigbank. Teises poolfinaalis on vastamisi tiitlikaitsja Pärnu Võrkpalliklubi ja esiliigameeskond Eesti Maaülikool/Embach.
Barruse resultatiivseim oli 27 punktiga (+14) Leonam Pontes, Brendan Louthain lisas 19 (+8) punkti, Henri Treial tõi 14 (+10) ning Mati Juus 10 silma (-1). Võru meeskonna vastuvõtt oli 48%, rünnakuid lahendati 51-protsendiliselt, blokist saadi koguni 20 punkti, servil löödi 6 ässa ja eksiti 25 pallingul.
Selverile tõi Kaur Erik Kais 19 punkti (+11), Marcell Pesti lisas 11 (+1) ja Joosep Põldma 8 punkti (+1). Tallinna klubi vastuvõtt oli 31%, rünnak 37%, blokist saadi 10 ja servilt 2 punkti (13 viga).
Sel aastal mängiti veerandfinaalides vaid üks kohtumine madalama asetusega meeskonna kodus. Poolfinaalid peetakse "kodus-võõrsil" süsteemis, kus võitjaks see võistkond, kes võidab mõlemad mängud. Kui mõlemad võistkonnad võidavad ühe mängu, siis mängitakse kuldne geim. Kuldne geim mängitakse ühe 15-punktilise tie-break geimina, mille puhul on saavutatud vähemalt kahepunktiline eduseis.
Toimetaja: Anders Nõmm