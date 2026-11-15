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Võru lülitas karikasarjas Selveri konkurentsist ja jõudis poolfinaali

Võrkpall
Võru Barrus
Võru Barrus Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Võrkpall

Laupäeval said selgeks kõik Aadu Luukase nime kandvate Eesti võrkpallikarikavõistluste poolfinalistid, kui viimasena tagas koha nelja seas Võru Barrus Võrkpalliklubi.

Võru meeskond alistas ainsas Balti liiga klubide vastasseisus 3:1 (25:20, 25:20, 25:27, 28:26) Selver x TalTechi. Poolfinaalis ootab Barrust ees Tartu Bigbank. Teises poolfinaalis on vastamisi tiitlikaitsja Pärnu Võrkpalliklubi ja esiliigameeskond Eesti Maaülikool/Embach.

Barruse resultatiivseim oli 27 punktiga (+14) Leonam Pontes, Brendan Louthain lisas 19 (+8) punkti, Henri Treial tõi 14 (+10) ning Mati Juus 10 silma (-1). Võru meeskonna vastuvõtt oli 48%, rünnakuid lahendati 51-protsendiliselt, blokist saadi koguni 20 punkti, servil löödi 6 ässa ja eksiti 25 pallingul.

Selverile tõi Kaur Erik Kais 19 punkti (+11), Marcell Pesti lisas 11 (+1) ja Joosep Põldma 8 punkti (+1). Tallinna klubi vastuvõtt oli 31%, rünnak 37%, blokist saadi 10 ja servilt 2 punkti (13 viga).

Sel aastal mängiti veerandfinaalides vaid üks kohtumine madalama asetusega meeskonna kodus. Poolfinaalid peetakse "kodus-võõrsil" süsteemis, kus võitjaks see võistkond, kes võidab mõlemad mängud. Kui mõlemad võistkonnad võidavad ühe mängu, siis mängitakse kuldne geim. Kuldne geim mängitakse ühe 15-punktilise tie-break geimina, mille puhul on saavutatud vähemalt kahepunktiline eduseis.

Toimetaja: Anders Nõmm

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