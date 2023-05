Toobal ja Rikberg kohtuvad lahkumismängus U-17 koondisega

Mängijakarjääri lõpetanud Toobali ja Rikbergi lahkumismäng toimub Tartu Ülikooli spordihoones 27. mail algusega kell 19.00 ehk naiste Hõbeliiga ja meeste Kuldliiga koondisemängude vahel.

Võrkpallilegendide meeskonda kuuluvad veel mitmed ammu võrkpallurikarjäärile joone alla tõmmanud mehed nagu Argo Meresaar, Jaanus Nõmmsalu, Veiko Lember, Sten Esna, Raimo Pajusalu jt kui ka veel mängijana tegusid tegevad Oliver Venno, Ardo Kreek ja Kristo Kollo. Juhendajateks on Toobali ja Rikbergi esimesed treenerid ehk Villi Vantsi ja Alar Kaljuvee.

Legendidele astuvad vastu sel suvel toimuvatele Euroopa meistrivõistlustele jõudnud U-17 noormehe, kus mängib näiteks Ardo Kreegi poeg Carl. Koondist juhendab peatreener Tauno Lipp.

Kert Toobal sõnas, et kohtumine on sümboolse tähendusega. "Mina näen seda nii, et antakse teatepulk üle U-17 koondisele, kes on näidanud häid esitusi. Eesmärk on ka noortekoondise mängijaid rahvale tutvustada ja mõnda vanemat meest veelkord meelde tuletada. Eks see on meie põlvkonna viimane ühine mäng," sõnas Toobal.

Endine sidemängija lisas, et eraldi trenni mängu eel ei tehta. "Me tuleme ikka puhtalt vana rasva pealt, sest risk vigastada saada on liiga suur," naeris Toobal. "Eks meil nooremad mehed peavad skoori tegemise enda õlule võtma, mõni vanem ei tõuse võib-olla pingiltki."

43-aastane Toobal on Eesti rahvusmeeskonda esindanud rekordilised 308 korda, 40-aastane Rikberg on koondise eest platsil käinud 183 mängus. Toobalil on selja taga edukas karjäär välisliigades, ta on lisaks Eesti klubidele mänginud Poola, Prantsusmaa, Türgi, Belgia ja Soome liigades. Rikberg on pea kogu oma karjääri veetnud Tartus, vaid korra põikas Belgia meistriliigasse.