Heat võitis Celticsi põrandal teise järjestikuse mängu

Korvpalliliiga NBA play-off'i idakonverentsi finaalseeria teises mängus alistas Miami Heat Boston Celticsi 111:105, et seeriat kaks-null juhtima minna.

Heat alistas seeria avamängus Celticsi 123:116 ja jätkas öösel vastu laupäeva hästi, kui läks esimesel veerandil kaheksaga juhtima. Kodumeeskond siiski vastas ja saavutas veerandi lõpuks hoopis ise ühepunktilise eduseisu. Teine veerand jätkus Celticsi juhtimisel ja kodumeeskond jõudis 12-punktilise eduseisuni, aga Heat pani kokku 19:2 vahespurdi, et ise viiega ette minna. Poolajale läksid klubid Heati 54:50 juhtimisel.

Kolmandal veerandil sai Celtics Jayson Tatumi juhtimisel taas hoo sisse ning otsustavale veerandile läks Boston kaheksapunktilise eduga. Neljanda veerandi alguses jõudis Celtics taas 12 punktiga ette, aga Heat vastas jällegi spurdiga, et mäng kolm minutit enne lõppu viigistada. Jimmy Butler tabas hüppeviske, et Heat 102:100 ette viia ning Celtics sellest lähemale enam ei jõudnud.

Miami võitis Bostoni parketil teise mängu 111:105 (24:25, 30:25, 21:33, 36:22) ja läks idakonverentsi finaali kaks-null juhtima.

Butler ütles pärast mängu, et Miami meeskond ei anna kunagi alla. "Me oleme koerad ja ma nii armastan seda. Meile meeldib üksteisega mängida ja meil on nii palju usku ja usaldust," ütles Heati staar.

Bostoni 96:87 eduseisul läksid Butler ja teda katnud Grant Williams ninapidi kokku. "Tervislik konkurents. Ja mulle see meeldib. Ma austan teda, ma lihtsalt ei tea, kas olen parim mängija, kellega rääkima hakata," sõnas Butler.

Butler lõpetas mängu 27 punkti, kaheksa lauapalli, kuue resultatiivse söödu, kolme vaheltlõike ja kahe blokiga. Caleb Martin lisas pingilt 25 punkti, Bam Adebayo jäi ühe resultatiivse söödu kaugusele võimsast kolmikduublist ning lõpetas mängu 22 punkti, 17 lauapalli ja üheksa sööduga. Celticsi eest oli parim Jayson Tatum, kes panustas 34 silma, 13 lauapalli ja kaheksa resultatiivse sööduga. Jaylen Brown lisas omalt poolt 16 punkti.

Idakonverentsi finaalseeria jätkub Miamis öösel vastu esmaspäeva. Play-in turniirist lõputurniirile pääsenud Heat ei ole sel hooajal play-off'is veel ühtegi kodumängu kaotanud.

Läänekonverentsi finaalis juhib Denver Nuggets Los Angeles Lakersi vastu samuti kaks-null.