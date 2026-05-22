Knicks sai ka teist korda Cavaliersist jagu

Knicks alustas teist poolaega kuuepunktilises eduseisus, aga kui pidi seeria avamängus otsustaval veerandajal välja tulema 22-punktilisest kaotusseisust, tegi nüüd kolmandal perioodil 18:0 vahespurdi ja kindlustas võidu varem. Knicks juhib seeriat kaks-null, kolmas mäng toimub Clevelandis pühapäeval.

Josh Hart viskas võitjate kasuks oma play-off'i parimat tähistavad 26 punkti ja andis seitse korvisöötu, Jalen Brunson sai kirja 19 punkti ja 14 resultatiivset söötu, Mikal Bridges lisas samuti 19 punkti ning Karl-Anthony Townsi arvele jäi 18 punkti ja 13 lauapalli. Viskeid 39-protsendiliselt tabanud Clevelandi resultatiivseim oli Donovan Mitchell 26 punktiga.

Knicks on nüüd võitnud üheksa mängu järjest, viimati pani sellise seeria teel 2024. aasta meistrisõrmusteni kokku Boston Celtics. Knicks ei ole NBA finaalis mänginud aastast 1999.

"Meie peas on seeria viigis null-null. Peame võitma järgmise mängu. Sellest tuleb hooaja kõige tähtsam mäng ja keskendumegi sellele nii," sõnas Towns pärast neljapäevast võitu.