Heat alustas idakonverentsi finaalseeriat võõrsil võiduga

Play-in turniirist põhihooajajärgsesse lõputurniiri pääsenud Heat ja idakonverentsis hooajal teiseks jäänud Celtics mängisid esimesed poolteist veerandit tasavägiselt, kuid seisult 47:47 läks Celtics 15:2 vahespurdiga juhtima. Poolajaks oli kodumeeskonna edu 66:57.

Heat viigistas mängu kolm ja pool minutit pärast kolmanda veerandi algust ning läks Jimmy Butleri ja Max Strusi juhtimisel viimasele veerandile vastu hoopis 12-punktilise eduseisuga. 46-punktine veerandaeg on ühtlasi Heati klubi play-off'i rekord. Otsustaval veerandil jõudis Celtics nelja punkti kaugusele, kuid Heat lõpetas mängu tugevalt ja sai olulise võõrsilvõidu, et seeriat üks-null alustada.

Heati eest oli parim ei keegi muu kui Jimmy Butler, kes on selle aasta play-off'i üks paremaid mängijaid olnud. Butler lõpetas mängu 35 punkti, seitsme resultatiivse söödu, kuue vaheltlõike ning viie lauapalliga. Bam Adebayo viskas 20 punkti ning veel neli Heati mängijat lisasid täpselt 15 punkti.

Butler ütles, et ei suudaks nii häid esitusi ilma enda tiimikaaslasteta teha. "Ma mängin heal tasemel, sest nad lasevad mul seda teha. Minu mängule ei panda piire, nad usaldavad mind palliga, usaldavad mind kaitses. See on kõik, mida üks korvpallur tahta võib. Kõik tahavad, et neid tahetaks ja hinnataks, siis saad lihtsalt minna ja rokkida," sõnas Butler, kes liitus Heatiga 2019. aastal ja võttis koheselt omaks Miami füüsilise ja kiire mängustiili.

Bostoni eest oli resultatiivseim Jayson Tatum, kes skooris 30 punkti ja võttis seitse lauapalli. Jaylen Brown panustas 22 punkti, üheksa lauapalli ja viie resultatiivse sööduga.

Öösel vastu reedet peavad läänekonverentsi finaalseerias Denver Nuggets ja Los Angeles Lakers teise kohtumise. Nuggets alistas avakohtumises Lakersi 132:126. Idakonverentsi finaalseeria jätkub öösel vastu laupäeva Bostonis.