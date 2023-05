Miami Heat pääses nelja-aastase vahe järel taas NBA finaali

Kodusaalis mänginud Celtics läks esimesel veerandil viie punktiga juhtima, ent peagi sai Heat oma mängu käima ning tegi 14:4 vahespurdi, mille toel lõpetati veerandaeg 22:15 eduseisus. Poolajapausile läks Heat vastu 11-punktilises eduseisus 52:41. Celtics ei suutnud teisel poolajal oluliselt lähemale tulla ning Heat võitis kohtumise 103:84 ja seeria neli-kolm.

Võitjate poolel kandsid põhiraskust Jimmy Butler ja Caleb Martin, kes viskasid vastavalt 28 ja 26 punkti. Bam Adebayo toetas 12 punkti, 10 lauapalli ja seitsme korvisööduga. Celticsi resultatiivseimad olid Jaylen Brown 19 ja Derrick White 18 punktiga. Kohtumise alguses hüppeliigest vigastanud Jayson Tatum piirdus 14 punkti ja 11 lauapalliga.

"Jäime meeskonnana ühtseks. Rääkisime omavahel, et läheme ja võtame selle raske mängu võõrsil ära. Seda me ka tegime. Oleme õnnelikud, aga meil on vaja jagu saada veel ühest vastasest," rääkis seeria parimaks mängijaks valitud Jimmy Butler.

The Bob Cousy Trophy is ours pic.twitter.com/BVMemPwOh8 — Miami HEAT (@MiamiHEAT) May 30, 2023

Heat läheb NBA finaalis vastamisi Denver Nuggetsiga, kes teenis läänekonverentsis neli-null seeriavõidu Los Angeles Lakersi üle. Esimene kohtumine on kavas Eesti aja järgi ööl vastu reedet.