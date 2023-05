Tatumi rekordiline esitus viis Celticsi idakonverentsi finaali

Boston Celticsi 25-aastane tähtmängija Jayson Tatum viskas pühapäeva hilisõhtul NBA play-off'i idakonverentsi poolfinaali otsustavas seitsmendas kohtumises Philadelphia 76ersi vastu 51 punkti, et enda koduklubi järgmisesse ringi viia.

Bostoni ajaloolisel parketil peetud ellujäämismängu esimene veerand möödus tasavägiselt, aga 76ersil õnnestus veerandi lõpus PJ Tuckeri 11 punkti toel üheksapunktilise eduseisuni jõuda. Teise veerandi poole peal oli Celtics külaliste eduseisu eemaldanud ja võitis esimese poolaja 55:52.

Mängu teine poolaeg kuulus täielikult kodumeeskonnale. Kolmanda veerandi esimese kolme ja poole minutiga paisus Celticsi edu kümnepunktiliseks ning hoog seejärel ei raugenud: neli minutit hiljem juhtisid nad 21 punktiga. Otsustavaks veerandajaks saavutasid nad 88:62 eduseisu. Neljandal veerandajal juhtis Boston ühel hetkel 30 punktiga ja võitis lõpuks 112:88 (23:29, 32:23, 33:10, 24:26).

Jayson Tatum viskas 51 punkti, haaras 13 lauapalli, jagas viis resultatiivset söötu ja võttis kaks vaheltlõiget. Väljakult oli 25-aastase ääre tabavusprotsent 60,7, kaugelt tabas ta kümnest viskest kuus. 51 punkti on NBA ajaloo suurim punktisumma ellujäämismängus, Tatum möödus Stephen Curry'st, kes viskas sel hooajal Sacramento Kingsi vastu seitsmendas mängus 50 punkti.

Vaata igat Tatumi korvi siit:

Eelmises mängus viskas Tatum väljakult 21-st viskest sisse vaid viis, kusjuures neljandal veerandil tabas ta neli kaugviset. Bostonil õnnestus võõrsil 95:86 võiduga enda hooaega pikendada. "Ma olen lihtsalt rahul, et saime veel ühe võimaluse. Meie hooaeg oleks võinud pärast kuuendat mängu läbi olla," ütles rekordiline Tatum pärast pühapäevast mängu. "Mõtlesin sellele, et olin mänginud [kuuendas mängus] 43 minutit nii halvasti, kui saan."

19-aastaselt NBA-ga liitunud Tatum on Bostonit esindanud kuus täispikka hooaega ja on selle aja jooksul aina paremaks ja paremaks saanud. Säärast tähetundi noormängija enda talendi tõestamiseks ei vajanud, aga nüüd ei ole küsimustki, et tema nime peab Celticsi värvikast ajaloost rääkides meeles pidama. Samas ei hakata 17 tiitlit võitnud linnas ajaloost rääkima enne kui NBA karikas pea kohale tõstetakse.

Jaylen Brown lisas võidukas seitsmendas mängus 25 punkti, hea mänguga said hakkama ka Malcolm Brogdon ja Al Horford. Kaotajate poolt oli resultatiivseim Tobias Harris 19 punktiga, liiga väärtuslikeim mängija Joel Embiid ja James Harden viskasid kahe peale vaid 26 punkti, sooritades lisaks üheksa pallikaotust.

Celtics kohtub idakonverentsi finaalis Miami Heatiga, kes alistas poolfinaalseerias New York Knicksi neli-kaks. Seeria algab Eesti aja järgi öösel vastu neljapäeva kell 03.30.

Läänekonverentsi finaalis kohtuvad Los Angeles Lakers ja Denver Nuggets, kes mängivad seeria avamängu Eesti aja järgi öösel vastu kolmapäeva kell 03.30.