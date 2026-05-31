Spurs lükkas Thunderi auti ja jõudis NBA finaali

San Antonio Spurs. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Korvpalliliigas NBA selgus läinud ööl teine finalist, kui San Antonio Spurs alistas läänekonverentsi finaalseeria otsustavas seitsmendas mängus tiitlikaitsja Oklahoma City Thunderi 111:103 (32:25, 24:28, 24:24, 31:26).

Victor Wembanyama tõi võitjate parimana 22 punkti ja hankis seitse lauapalli. Julian Champagnie panustas võitu 20 punkti ning mitmekülgse esituse tegi taas Stephon Castle, kelle arvele jäi 16 punkti, kuus lauapalli, kuus korvisöötu, aga ka kuus pallikaotust.

Thunderi särgis tõusis üleplatsimeheks 35 punkti visanud Shai Gilgeous-Alexander. Alex Caruso ja Jared McCain toetasid mõlemad 12 punktiga. Ülejäänud Thunderi tavapärased liidrid jäid kahvatuks: Isaiah Hartenstein piirdus seitsme, Chet Holmgren nelja ja Lu Dort kolme punktiga.

Spurs läheb finaalis kokku idakonverentsi tšempioni New York Knicksiga. Tegu on 1999. aasta NBA finaali kordusega, toona võitis Spurs seeria mängudega neli-üks.

Nelja võiduni peetav finaalseeria algab Eesti aja järgi ööl vastu neljapäeva.

Toimetaja: Henrik Laever

Spurs lükkas Thunderi auti ja jõudis NBA finaali

