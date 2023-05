Artur Konontšuk: meil pole vahet, kes finaalis vastu tuleb

"Tavaliselt on nii, et kui kellelgi visked järjest sisse lähevad, siis öeldakse, et äkki tal on sünnipäev. Ju siis tänane mäng oligi näide sellest," ütles Kalevi parimana 16 punkti toonud Konontšuk.

Kui poolfinaalseeria kaks esimest mängu võitis Kalev 15 ja 24 punktiga, siis kolmandas mängus tuli võit vaevaliselt. "Eks sellistes seeriates on mängude lõpetamine kõige raskem. Täna olime kuidagi uimased. Muidugi Wesley van Becki ka ei olnud. Pidime seetõttu natukene teistmoodi mängima. Arvan, et selle taha jäi, et olime liiga uimased ja passiivsed," märkis sünnipäevaline.

Finaalseerias kohtub Kalev/Cramo kas Pärnu Sadama või Tartu Ülikooliga. "Kui play-off'id algasid, siis seadsime eesmärgiks nulliga edasi saada ja usume, et oleme selleks võimelised. Meil pole vahet, kes vastu tuleb. Oleme mõlema meeskonna jaoks valmis," lisas Konontšuk.