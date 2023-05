Rosenthal Dorbekule: teist korda ma finaalis Rannulale ei kaota

Kalev/Cramo ja toonase Tartu Ülikool/Rocki teravad finaalseeriad iseloomustasid Eesti korvpalli ligi kümme aastat, vahemikus 2005-16 ei mänginud need kaks klubi finaalis ainult ühe korra, kui 2010. aastal pääses Rockiga otsustavat seeriat mängima Rakvere Tarvas.

Pärast Rocki kui sellise areenilt lahkumist võitis Kalev/Cramo neli järjestikust välja jagatud meistritiitlit, vaid eelmisel hooajal jäi meeskond esimest korda pärast mainitud 2010. aastat finaalist välja, kui Tartu Ülikooli ees tuli meistriks Pärnu Sadam. Pärnakad juhendas mullu tiitlini Heiko Rannula, kes on nüüd Kalev/Cramo peatreeneriks.

"Meid klubina ja eriti need mängijad, kes on viimased aastad Kalev/Cramos olnud, teeb see näljasemaks. Paar aastat olnud tiitlipõud mõjub kindlasti sellele finaalseeriale erilisemalt. Kui oled kord selle karika üles tõstnud, tahaks veel ja veel," rääkis Kalev/Cramo kapten Martin Dorbek ETV spordiuudiste stuudios.

"Finaalseeriat on alati raske mängida. Selle aasta Kalev/Cramo on kõvasti tugevam, kui eelmise aasta Pärnu, aga nagu ma juba hooaja alguses ütlesin: teist korda ma finaalis Rannulale ei kaota. See aasta jääb tiitel ikkagi Tartusse, mitte ei lähe Tallinnasse," valas veidi õli tulle Tartu kapten Märt Rosenthal.

Kalev/Cramol jäi selja taha nii füüsiliselt kui vaimselt keeruline aprilli algus, mil nelja päeva jooksul langeti konkurentsist nii eurosarjas kui Eesti-Läti liigas ja kolmanda koha mängus kaotati veel ka Tartule.

"Kui hooaeg kokku võtta, siis on see ikkagi üsna edukas olnud, aga tahaks, et midagi näppude vahele jääks. Meie ainus eesmärk on praegu meistritiitel võimalikult kindlalt ära võtta," sõnas Dorbek.

"Kui vaadata neid play-off'i mänge, mis on olnud, siis Tartu saal on publiku mõttes kõige võimsam. Cramo publik jääb meie omale kindlasti alla," lisas Rosenthal.