Venemaa parim naistennisist tunnistas, et on lesbi

Maailma 12. reket Darja Kasatkina, kes sai käimasoleva sõja tõttu koos kõigi Venemaa ja Valgevene mängijatega Wimbledonis mängukeelu, ütles videointervjuus, et tal on suhe teise naisega ja et "kapis elamine on võimatu".

Tänavuse Prantsusmaa lahtiste poolfinalist postitas hiljem Instagrammi pildi, kus ta kallistab Natalja Zabijakot, kes on olümpiahõbe iluuisutamises, vahendab ajaleht The Telegraph.

2018. aastal olümpiamedali võitnud Zabijako postitas sama pildi Instagrammi.

Oma intervjuus rääkis Kasatkina, kuidas tema riik arutleb homoseksuaalsuse propageerimise uue mahasurumise üle. Samuti puhkes ta nutma, kui temalt küsiti, kas ta kardab, et ei saa nüüd sinna tagasi minna.

"Nii paljud teemad on Venemaal tabu," ütles Kasatkina, kes elab ja treenib Hispaanias. "See ettekujutus, et keegi tahab olla gei või saada selleks, on naeruväärne. Ma arvan, et siin maailmas pole midagi lihtsamat kui olla hetero."

Homoseksuaalsuse propageerimine lastele on Venemaal ebaseaduslik alates 2013. aastast. Peagi võidakse seda karmistada üldise keeluni.

Kasatkina ütles, et sai inspiratsiooni kapist välja tulla pärast seda, kui Venemaa jalgpallur Nadežda Karpovat paljastas eelmisel kuul, et on lesbi.

"Usun, et on oluline, et sellest räägiksid tõesti mõjukad inimesed spordist või muust sfäärist," lisas Kasatkina. "See on oluline noortele, kellel on ühiskonnaga raske toime tulla ja kes vajavad tuge."

Küsimusele, mida ta elult kõige rohkem soovib, vastas ta: "Et sõda lõppeks," kirjeldades Ukraina konflikti kui "täielikku õudusunenägu".

Neid, kes kritiseerivad sõda Venemaal, võib oodata vanglakaristus.