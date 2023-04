15-aastase venelanna tähelend sai Madridi turniiri teises ringis jätku

Kolmapäeval sai Andrejeva jagu üle-eelmise aasta USA lahtiste finalistist Leylah Fernandezest. Laupäeval 16. sünnipäeva tähistav Andrejeva pääses neljapäeval turniiris veelgi edasi, kui alistas maailma edetabelis 14. kohal asetseva brasiillanna Beatriz Haddad Maia kahe tunni ja 13 minutiga.

Andrejeva jäi esimese seti lõppmängus 3:6 kaotusseisu, kuid tuli sellest välja ja võitis lõppmängus 8:6. Teises setis asus venelanna 2:0 juhtima ning ei loovutanud seejärel enam eduseisu, realiseerides 6:3 setivõiduga enda profikarjääri teise võidu WTA karussellil.

Venelannast sai võiduga seitsmes tennisist 21. sajandil, kes enne 16-aastaseks saamist maailma edetabeli esikahekümnesse kuuluva mängija alistanud on. Viimati sai saavutusega hakkama Coco Gauff, kes alistas 2020. aasta Austraalia lahtistel Naomi Osaka.

THE RUN CONTINUES!



Mirra Andreeva stuns World No.14 Beatriz Haddad Maia 7-6, 6-3 to reach the third round of the Mutua Madrid Open.



Big comeback from 3-6 down in the opening set tiebreak. Absolutely clutch and clean tennis from Mirra today! pic.twitter.com/8Bu8K4xy1h