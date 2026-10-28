Hellebuyck aitas debüütmängus Devilsi võidule

33-aastane Hellebuyck liikus Winnipeg Jetsist Devilsi ridadesse eelmise nädala reedel ja sai vaid neli päeva hiljem võimaluse teha hooaja esimene mäng. Karjääri jooksul kolmel korral hooaja parima väravavahi auhinna ehk Vezina Trophy võitnud Hellebuyck polnud mänginud alates 13. aprillist.

Nüüd aitas ta aga Devilsil võiduseeria neljamänguliseks pikendada, tõrjudes 18 pealeviskest 17 ja teenides enda tegutsemise eest ohtralt kiidusõnu.

Devilsi kapten Nico Hischier tõi kaks väravat, Luke Hughes ja Jack Huges said mõlemad kirja nii värava kui väravasöödu, lisaks skooris ka Jesper Boqvist. Starsi ainsa värava viskas Justin Hryckowian.

Tulemused:

Philadelphia – Columbus 3:4 la.

Chicago – Los Angeles 2:1

Dallas – New Jersey 1:5

Nashville – NY Islanders 3:4 kv.

St. Louis – Montreal 0:2

Winnipeg – Florida 1:5

Carolina – Boston 2:1

Utah – Minnesota 1:3

Anaheim – Vancouver 5:6 la.

Las Vegas – Ottawa 4:1

San Jose – Buffalo 0:2