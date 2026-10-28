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Eesti kurlingunaiskond alustas Euroopa meistrivõistlusi kaotusega Rootsile

Kurling
Eesti kurlingunaiskond
Eesti kurlingunaiskond Autor/allikas: Eesti Curlingu Liit
Kurling

Eesti kurlingunaiskond jäi Tšehhis Ostravas alanud Euroopa meistrivõistluste A-divisjoni turniiril avakohtumises Rootsile alla tulemusega 4:8.

Tugeva Rootsi naiskonna kapten on Isabella Wrana, kes tuli tänavu Milano Cortina taliolümpiamängudel segapaariskurlingu olümpiavõitjaks.

Eesti naiskonna peatreener Jakub Bareš sõnas pärast kohtumist, et Rootsi suutis keeruliste jääoludega paremini kohaneda, kuid Eesti mängus oli ka palju positiivset. "See oli meie esimene ühine mäng Euroopa meistrivõistlustel ning Rootsi suutis keeruliste jääoludega paremini kohaneda. Samas näitasime mitmeid häid hetki, millele saame edaspidi toetuda. Suurturniir on õppimisprotsess ning iga päevaga muutume tugevamaks. Võtame mängust kaasa positiivse, jätame kaotuse selja taha ning keskendume kohtumisele Leeduga," kommenteeris Bareš.

Eesti kvalifitseerus tänavustele Euroopa meistrivõistlustele tänu eelmise hooaja edukale esinemisele EM-i B-divisjonis, kus Eesti naiskond jõudis finaali ning saavutas teise koha.

Tänavusest kurlinguhooajast jõustus rahvusvahelise kurlinguliidu World Curling uus võistlussüsteem, mille kohaselt Euroopa meistrivõistluste B- ja C-divisjone enam ei korraldata. Edaspidi toimub EM vaid Euroopa parimate koondiste osavõtul. Tänavu võistlevad Euroopa meistrivõistlustel 12 paremat naiskonda ja 12 meeskonda.

Naiskonnad on jaotatud kahte kuueliikmelisse alagruppi. Eesti kuulub ühte alagruppi Šotimaa, Rootsi, Türgi, Taani ja Leedu koondistega. Mõlema alagrupi kaks paremat pääsevad poolfinaali.

Eestit esindab tänavustel Euroopa meistrivõistlustel uus naiskond kapten Marie Kaldvee juhtimisel. Lisaks Kaldveele kuuluvad võistkonda tema õde Liisa Turmann, Kaidi Elmik, Hettel Weddro ja Elisabeth Tammer. Eesti koondise peatreener on tšehh Jakub Bareš ning abitreener Karl Kukner.

Eesti naiskonna järgmine kohtumine toimub kolmapäeval kell 13, kui vastamisi minnakse Leedu koondisega.

Toimetaja: Maarja Värv

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