Juul hakkab trekisõidu MM-il paralümpiakoha nimel reitingupunkte püüdma

Juuli jaoks on MM-i programm tihe ja mitmekülgne. Neljapäeval, 29. oktoobril astub ta starti 1 km paigaltstardiga sõidus ning reedel, 30. oktoobril ootab ees väljalangemissõit (Elimination). Laupäeval, 31. oktoobril osaleb rattur sprindis, mis algab 200 m lendstardist eelsõiduga, ning pühapäeval, 1. novembril tõmbab võistlustele joone alla 10 km grupisõit (Scratch), vahendab ejl.ee.

"Eks tiitlivõistlustel saab eesmärgiks olla alati oma rekordite parandamine," sõnas Juul enne võistlusi. "Sprindi kvalifikatsiooniks oleval lendstardist 200 meetri sõidus soovin aega alla 14 sekundi ehk 13,8 oleks väga hea. Ühe kilomeetri paigaltstardiga sõidus sihin aega 1.22. Grupisõidud on siiski alati ettearvamatud, seal püüan eelkõige võimalikult kaua konkurentsis püsida," lisas Juul.

Suures pildis on MM-i näol tegemist aga kriitilise tähtsusega sündmusega Eesti naiste parajalgrattaspordi jaoks. Eesmärk on hoida Eestit UCI naiste reitingutabelis kohal, mis tagaks pääsme paralümpiamängudele ning selleks tuleb Euroopa arvestuses mahtuda 14 parema riigi sekka.