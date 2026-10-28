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Tatum tõi lisaaja viimasel sekundil Celticsile võidu

Korvpall
Korvpall

Korvpalliliigas NBA alistas Boston Celtics kodusaalis lisaajal 125:124 Brooklyn Netsi, võidu tõi Jayson Tatumi viimase sekundi vise.

Külalised võitsid poolaja 61:56 ja kuigi kolmandal veerandajal kasvatati vahepeal edu seitsmepunktiliseks, mindi viimasele veerandile siiski Celticsi neljapunktilises paremuses. Alustades kolmanda veerandi lõpust – seisult 83:82 – tegi Celtics 7:0 vahespurdi ja läks 90:82 ette. Veel juhiti suuremalt 97:90, aga siis tegi Nets 9:0 spurdi ja läks omakorda 99:97 juhtima. Edasi kulges mäng väga tasavägiselt, kuni seisult 111:111 pääses Celtics viiega ette, aga Nets ei andnud alla ja vaid sekund enne normaalaja lõppu viigistas Mikel Brown Jr seisu 117:117-le, viies mängu lisaajale.

Lisaaeg kulges suurest Netsi dikteerimisel, aga viimane sõna jäi siiski Celticsile. Seisult 119:124 võideti kuus punkti järjest, võidukorvi viskas Tatum koos sireeniga.

Tatum oli 40 punktiga ka võitjate parim, lisaks võttis ta viis lauapalli ja andis kaheksa tulemuslikku söötu. Paul George lisas 20 punkti, võttis seitse lauapalli ja andis seitse korvisöötu. Derrick White tõi 16 ja Jordan Walsh 15 punkti. Netsi resultatiivseim oli Michael Porter Jr. 27 punktiga, lisaks võttis ta 12 lauapalli. Julius Randle lisas 24 punkti.

Tulemused:

Boston – Brooklyn 125:124 la.
New York – Detroit 111:97
San Antonio – Sacramento 130:103
LA Lakers – Portland 129:136

Toimetaja: Maarja Värv

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