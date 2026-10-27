X!

NBA tegi vastuolulise äritehingu

Korvpall
NBA pood New Yorgis
NBA pood New Yorgis Autor/allikas: SCANPIX / Alamy
Korvpall

NBA teatas esmaspäeval äripartnerlusest ennustusturgude Kalshi ja Polymarketiga, mis korvpalliliiga sõnul aitab kaitsta ebaseadusliku tegevuse eest ülipopulaarsetel veebipõhistel ennustusturgudel.

Kalshi ja Polymarket nimetatakse ametlikult liiga "eelistatud ennustusturgude börsideks" ja nad saavad oma reklaamides kasutada NBA turundusmaterjale. Vastutasuks annab leping NBA-le kontrolli selle üle, milliseid konkreetseid tehinguid veebisaidid pakkuda saavad, ja kohustab ettevõtteid jagama teavet kahtlase kauplemise kohta, vahendab uudisteagentuur AFP.

Kokkulepe tuleb ajal, mil ennustusrakenduste populaarsus on senisest leebemate regulatsioonide tuules plahvatuslikult kasvanud. Kalshi ja Polymarket ning teised sarnased keskkonnad erinevad tehniliselt traditsioonilistest spordiennustustest, kuna puudub keskne lehekülg, mis määraks koefitsiendid. Selle asemel teevad kasutajad rahalisi panuseid veebipõhiste börside kaudu otse üksteise vastu.

Mõned osariigid on aga erinevuse ka kahtluse alla seadnud. New Yorgi peaprokurör Letitia James kaebas sel suvel Kalshi kohtusse, süüdistades seda ebaseadusliku hasartmängutegevuse korraldamises.

Üksikud NBA staarid, sealhulgas neljakordne NBA meister LeBron James ja Giannis Antetokounmpo, on juba sõlminud vastavalt Polymarketi ja Kalshiga isiklikud sponsorluslepingud. Näiteks Victor Wembanyama on aga kolleegide säärast tegevust kritiseerinud.

NBA-d on viimastel aastatel tabanud mitu ebaseadusliku hasartmängu skandaali. 2025. aasta oktoobris oli Miami Heati tagamängija Terry Rozier FBI ulatusliku uurimise üks arreteeritu.

Mängija ise on seda eitanud, kuid teda süüdistati vigastuste ja mängudest puudumiste kohta siseinfo edastamises panustajatele. Väidetavalt ütles ta kaasosalistele, et lahkub ennetähtaegselt väidetava vigastuse tõttu, mis tekkis 2023. aasta märtsikuu mängus, kui ta pallis Charlotte Hornetsi ridades.

Selle aasta juunis esitati endisele Milwaukee Bucksi mängijale Malik Beasleyle süüdistus ebaseaduslikus hasartmängus. Ühes näites väidetakse, et Beasley olevat teavitanud endist meeskonnakaaslast, et kavatseb mängus lauapalle haarata alla oma tavapäraste võimete.

Uue lepingu kohaselt saaks NBA takistada manipuleerimisele eriti vastuvõtlikke turge. "Mängu terviklikkuse kaitsmine on meie peamine prioriteet," ütles NBA meedialevi ja partnerluste juht Scott Kaufman-Ross avalduses. "Selle valdkonna arengu juures usume, et on oluline teha konstruktiivset koostööd regulaatorite ja operaatoritega, et tagada asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu."

Leping sisaldab selgesõnalisi keelde liiga ja meeskondade töötajate kauplemisele NBA-ga seotud turgudel. NBA laiendas ka oma olemasolevat lepingut spordiennustuste partneri DraftKingsiga, et hõlmata ennustusturge.

Ennustusturud on tekitanud ka spordist laiemat poleemikat. On väidetud, et siseringi isikud on kasutanud privilegeeritud teavet teenimiseks, panustades poliitikale ja isegi sõjateemadele.

Toimetaja: Siim Boikov

korvpalliuudised

15:45

NBA tegi vastuolulise äritehingu

09:19

Kaotusseisust väljunud Cleveland võitis lisaajal, Curry tabas kõik visked

08:12

Lass ja Grünmann hiilgasid Eurocupil, Bratka Suurbritannias üleplatsinaine

26.10

LeBron James pidi tsentrina mängima: see pole jätkusuutlik plaan

26.10

Segadus naiste NBA finaalseeria mängu toimumispaiga ümber sai lahenduse

26.10

Kotsari koduklubi pidi suure kaotusega leppima

26.10

Luka Doncic kostitas Utah Jazzi 52 punktiga

25.10

Kriisa advokaadid: korvpalliga jätkata sooviv Kerr avab ühel hetkel suu

25.10

Pärnu alistas Kirvese kaksikduubli toel Läti Ülikooli

25.10

Rannula ja Ilver said jagu Lipsust, Böckler oli üle Suurorust

25.10

Rostock andis Konontšuki hea mängu kiuste võidu käest

25.10

Jokici kolmikduubel aitas Denveril suurest kaotusseisust välja tulla

24.10

TalTech jäi Tartu Ülikooli rongi alla: vahel tuleb selliseid päevi

24.10

Tartu Ülikool pani TalTechi esimeses ülikooliderbis paika

24.10

Kotsari kaksikduubel Yokohamat ei päästnud

videod

sport.err.ee uudised

17:54

Tamm alustas Singapuri turniiri topeltvõiduga

17:10

Viies järjestikune võit tõstis PSG Prantsusmaal tabeli tippu

16:33

Nelli Differt naaseb laupäeval võistlusrajale

16:14

Eesti hokikaksikute ema: laske spordil lapsele vastutust õpetada

15:45

NBA tegi vastuolulise äritehingu

15:06

Kylian Mbappe langes Hiinas põlu alla

14:05

Eesti ratturid jõudsid Šveitsis kahekesi pjedestaalile

13:31

Milwaukee jõudis fantastilise vooru abil meistrisõrmuste lähedale

13:11

Iraani maadlejad näitavad MM-il võimu

12:25

Pikalt pausilt naasnud Holger Rune sai viimaks võidu

11:32

KUULA | "Võimla" küsib: kas treenerivahetus võrkpallikoondises on õige?

11:09

Eesti triatleet Savitch tuli Euroopa karikaetapil 24. kohale

10:35

Ingrid Neel jõudis Tokyos veerandfinaali

10:02

Sputnik sai jagu Everestist, kindel võit ka Narvale

09:19

Kaotusseisust väljunud Cleveland võitis lisaajal, Curry tabas kõik visked

loetumad

01:01

Maailma parimaks jalgpalluriks valiti Harry Kane

25.10

Venemaa sai suure tiitlivõistluse korraldusõiguse

26.10

LeBron James pidi tsentrina mängima: see pole jätkusuutlik plaan

25.10

Kriisa advokaadid: korvpalliga jätkata sooviv Kerr avab ühel hetkel suu

09:19

Kaotusseisust väljunud Cleveland võitis lisaajal, Curry tabas kõik visked

15:06

Kylian Mbappe langes Hiinas põlu alla

26.10

Luka Doncic kostitas Utah Jazzi 52 punktiga

26.10

Tammearu alustas Jaapanis hooaega MVP auhinnaga

26.10

Segadus naiste NBA finaalseeria mängu toimumispaiga ümber sai lahenduse

26.10

Eesti U-15 jalgpallikoondis võitis MM-festivalil alagrupi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo