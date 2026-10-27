NBA tegi vastuolulise äritehingu

NBA teatas esmaspäeval äripartnerlusest ennustusturgude Kalshi ja Polymarketiga, mis korvpalliliiga sõnul aitab kaitsta ebaseadusliku tegevuse eest ülipopulaarsetel veebipõhistel ennustusturgudel.

Kalshi ja Polymarket nimetatakse ametlikult liiga "eelistatud ennustusturgude börsideks" ja nad saavad oma reklaamides kasutada NBA turundusmaterjale. Vastutasuks annab leping NBA-le kontrolli selle üle, milliseid konkreetseid tehinguid veebisaidid pakkuda saavad, ja kohustab ettevõtteid jagama teavet kahtlase kauplemise kohta, vahendab uudisteagentuur AFP.

Kokkulepe tuleb ajal, mil ennustusrakenduste populaarsus on senisest leebemate regulatsioonide tuules plahvatuslikult kasvanud. Kalshi ja Polymarket ning teised sarnased keskkonnad erinevad tehniliselt traditsioonilistest spordiennustustest, kuna puudub keskne lehekülg, mis määraks koefitsiendid. Selle asemel teevad kasutajad rahalisi panuseid veebipõhiste börside kaudu otse üksteise vastu.

Mõned osariigid on aga erinevuse ka kahtluse alla seadnud. New Yorgi peaprokurör Letitia James kaebas sel suvel Kalshi kohtusse, süüdistades seda ebaseadusliku hasartmängutegevuse korraldamises.

Üksikud NBA staarid, sealhulgas neljakordne NBA meister LeBron James ja Giannis Antetokounmpo, on juba sõlminud vastavalt Polymarketi ja Kalshiga isiklikud sponsorluslepingud. Näiteks Victor Wembanyama on aga kolleegide säärast tegevust kritiseerinud.

NBA-d on viimastel aastatel tabanud mitu ebaseadusliku hasartmängu skandaali. 2025. aasta oktoobris oli Miami Heati tagamängija Terry Rozier FBI ulatusliku uurimise üks arreteeritu.

Mängija ise on seda eitanud, kuid teda süüdistati vigastuste ja mängudest puudumiste kohta siseinfo edastamises panustajatele. Väidetavalt ütles ta kaasosalistele, et lahkub ennetähtaegselt väidetava vigastuse tõttu, mis tekkis 2023. aasta märtsikuu mängus, kui ta pallis Charlotte Hornetsi ridades.

Selle aasta juunis esitati endisele Milwaukee Bucksi mängijale Malik Beasleyle süüdistus ebaseaduslikus hasartmängus. Ühes näites väidetakse, et Beasley olevat teavitanud endist meeskonnakaaslast, et kavatseb mängus lauapalle haarata alla oma tavapäraste võimete.

Uue lepingu kohaselt saaks NBA takistada manipuleerimisele eriti vastuvõtlikke turge. "Mängu terviklikkuse kaitsmine on meie peamine prioriteet," ütles NBA meedialevi ja partnerluste juht Scott Kaufman-Ross avalduses. "Selle valdkonna arengu juures usume, et on oluline teha konstruktiivset koostööd regulaatorite ja operaatoritega, et tagada asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu."

Leping sisaldab selgesõnalisi keelde liiga ja meeskondade töötajate kauplemisele NBA-ga seotud turgudel. NBA laiendas ka oma olemasolevat lepingut spordiennustuste partneri DraftKingsiga, et hõlmata ennustusturge.

Ennustusturud on tekitanud ka spordist laiemat poleemikat. On väidetud, et siseringi isikud on kasutanud privilegeeritud teavet teenimiseks, panustades poliitikale ja isegi sõjateemadele.