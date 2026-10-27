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Kylian Mbappe langes Hiinas põlu alla

Jalgpall
Kylian Mbappe reklaamimas Hiinas jooki
Kylian Mbappe reklaamimas Hiinas jooki Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/VCG
Jalgpall

Mitmed Hiina ettevõtted on teatanud koostöö lõpetamisest Prantsusmaa jalgpallitähe Kylian Mbappega, sest väidetavalt avaldas viimane lugupidamatust suurriigi kunagise juhi Mao Zedongi suhtes.

Esmaspäeval internetti jõudnud videos on kuulda, kuidas Mbappe ütleb, et kõige naljakam meem, mida ta enda kohta näinud on, kujutab tema nägu monteerituna "mingi tüübi – ma arvan, et ta on Hiina diktaator", näo asemele. Arvatakse, et tema kommentaarid viitasid meemile, kus Mbappe nägu on asetatud Mao Zedongi pildile – see on üks paljudest meemidest, milles kasutatakse jalgpalluri nägu koos teiste ajalooliste tegelastega.

Hiinas peetakse riigi rajajat Mao Zedongi puudutavat satiiri või tema pihta suunatud nalju lugupidamatuks ja need on endiselt ühiskondlikuks tabuks. Mitmed Hiina meediaväljaanded mõistsid teisipäeval Mbappe väidetavad märkused hukka, kuid ei tsiteerinud neid.

"Mida ta ütles? Paljud hiinlased ei soovi seda korrata," kirjutas riiklikult toetatud väljaanne Global Times. "Hiina tarbijate sõnum on selge: lugupidamine ei ole vabatahtlik; Hiinat ei saa kasutada kasumi teenimiseks, kui samal ajal üles näidata lugupidamatust. See on välistatud."

Mitmed ettevõtted, sealhulgas piimatööstusettevõtted Mengniu ja Shanghai Milkground Food Tech ning joogitootja Eastroc Beverage, teatasid, et lõpetavad viivitamatult igasuguse koostöö Madridi Reali jalgpalluriga. Ettevõtted teatasid, et nad on "kindlalt vastu ja neil puudub igasugune sallivus sõnade või tegude suhtes, mis riivavad Hiina rahva tundeid."

Riiklikult toetatud meediaväljaanne The Paper teatas teisipäeval, et Hiina riiklik televisioon on peatanud kõigi La Liga ja Mbappega seotud matšide ning ürituste ülekandmise. Samuti on peatatud kõikide jalgpalluriga seotud reklaamide näitamine.

Teisipäeval vabandasid tekkinud skandaali valguses nii Mbappe kui ka Hispaania jalgpalliliiga, kes on huvitatud koostöö jätkamisest Hiinaga.

"Hiljutises intervjuus reageerisin pildile endast. Minu kommentaari mõisteti valesti. See ei olnud kindlasti minu soov. Austan Hiina rahvast ja ajalugu väga ning mul on siiralt kahju," kirjutas mängija ühismeedia postituses.

Samuti palus juhtunu tõttu vabandust La Liga president Javier Tebas ja lisas, et organisatsioon kahetseb väidetavaid väljaütlemisi, mis "on tekitanud Hiinas ebamugavust ja solvanud inimesi", sügavalt.

"Rakendame meetmeid, mis on meie võimuses, ning teeme olukorra lahendamiseks tihedat koostööd oma Hiina partnerite ja kontaktidega," kirjutas Tebas. "Nii pika aja jooksul üles ehitatud suhteid ei saa rikkuda üksik vahejuhtum."

Toimetaja: Siim Boikov

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