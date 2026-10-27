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Võiduta jätkav Keila Basket jäi Riia teismelistele alla

Korvpall
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Keila Basket
Keila Basket Autor/allikas: Facebook/Keila Basket Pro Team
Korvpall

Korvpalli Eesti-Läti liigas pidi Keila Basket teisipäeval tunnistama Riia Ekselences Juniori meeskonna 89:82 paremust. Eesti klubide omavahelises vastasseisus alistas Keila KK 78:72 Viimsi.

Teismelistest Läti tulevikutähtedest koosnev Riia meeskond tabas teisipäeval viskeid 55-protsendiliselt, võitis lauavõitluse 46:35 ning alustas teist poolaega üheksapunktilises eduseisus.

Kolmanda veerandaja võitsid Riia juuniorid 27:18 ning otsustava perioodi alguses jäi Keila ka 21-punktilisse kaotusseisu, aga hoidis siis võõrustajaid neli ja pool minutit nullil ning tegi selle ajaga ise 15:0 vahespurdi. Christopher Lenk tabas siis poole minutiga neli vabaviset järjest ja kahandas Keila kaotusseisu 76:80 peale, aga neljast punktist lähemale Eesti meeskond enam ei jõudnud.

Riia meeskonda vedas teisipäeval 19-aastane Helmuts Petrovics, kes kogus 31 minutiga 25 punkti, kümme lauapalli ja neli resultatiivset söötu. Edgars Liekis lisas 17 punkti, Raivo Kudrjavcevs panustas võitu kümne võidu, 12 resultatiivse söödu ja kaheksa lauapalliga. Keila resultatiivseim oli 20 punkti visanud Andries Kivimägi, Lenk lisas 18 ja Peteris Salmins 17 punkti.

Keilal on seitsme vooru järel ainsana võiduarve avamata, Riia noored on võitnud ja kaotanud kolm mängu. Teisel Keila meeskonnal läks teisipäeval paremini, kui kodusaalis võeti 21 pallikaotuse kiuste 78:72 võit Viimsi üle.

Patrick Carter Jr. viskas võitjate kasuks 22 punkti, Patrik Peemot toetas teda 20 punktiga. Vaid 32-protsendiliselt viskeid tabanud Viimsi resultatiivseim oli 18 punkti visanud Kaarel Välb 18 punktiga. Keila KK-le oli see nelja kaotuse kõrval kolmandaks võiduks, Viimsi on seitsmest mängust võitnud ühe.

Toimetaja: Anders Nõmm

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