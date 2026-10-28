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Tiitlikaitsja Pärnu pääses Aadu Luukase karikavõistlustel poolfinaali

Võrkpall
Pärnu VK
Pärnu VK Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Võrkpall

Aadu Luukase karikavõistlustel selgus teine poolfinalist, kui tiitlikaitsja Pärnu Võrkpalliklubi alistas esiliigasse kuuluva Tallinna Ülikooli 3:1 (25:23, 23:25, 25:11, 25:18).

Sel aastal mängitakse veerandfinaalides vaid üks kohtumine madalama asetusega meeskonna kodus, vahendab volley.ee.

Pärnu meeskonna parim oli Markus Uuskari 23 punktiga (+17), Taavet Leppik lisas 16 (+12) ja Gabriel Andrade Franco 13 silma (+9). Pärnu vastuvõtt oli 61 protsenti, rünnakuid lahendati 47-protsendiliselt, blokist saadi kaheksa ja servilt 11 punkti (eksiti üheksal servil).

Tallinna Ülikooli kasuks tõi Karl Maidle 15 punkti (+6), Sander Steinberg lisas 12 (+6) ja Mart Toom 10 silma (-10). Esiliigaklubi vastuvõtt oli 45 ja rünnak 38 protsenti, blokiga teeniti seitse punkti ja servil löödi kaks ässa ja tehti seitse viga.

Poolfinaalis kohtub Pärnu kas Audentes/Solarstone'i või Eesti Maaülikool/Embachiga. Tallinna Ülikool jätkab väikese karika püüdmist, möödunud hooajal olid just nemad selles arvestuses parimad.

Veerandfinaalpaarid:

  • Võru Barrus Võrkpalliklubi – Selver x TalTech
  • Tartu Bigbank – Structura/Tartu vald 1:0
  • Audentes/Solarstone – Eesti Maaülikool/Embach
  • Pärnu Võrkpalliklubi – Tallinna Ülikool 1:0

Poolfinaalid peetakse "kodus-võõrsil" süsteemis. "Kodus-võõrsil" väljalangemismängude korral on võitjaks see võistkond, kes võidab mõlemad mängud. Kui mõlemad võistkonnad võidavad ühe mängu, siis mängitakse kuldne geim. Kuldne geim mängitakse ühe 15-punktilise tie-break geimina, mille puhul on saavutatud vähemalt kahepunktiline eduseis.

Sel aastal osaleb karikavõistlustel 11 meeskonda, võitjad selguvad 16. detsembril Tallinnas Unibet Arenal toimuval finaalipäeval.

Toimetaja: Maarja Värv

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