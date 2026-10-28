Kullamäe ja Raieste klubid said eurosarjas kaotuse

Kristian Kullamäe koduklubi Cluj-Napoca pidi Euroopa tugevuselt teises eurosarjas ehk Eurocupis vastu võtma kaotuse, kui võõrsil jäädi Frankfurt Skylinersile alla 97:113.

Kullamäe mängis ligi 20 minutit ja tõi selle ajaga 13 punkti, lisaks võttis ta kaks lauapalli ja andis neli tulemuslikku söötu. Cluj-Napoca parim oli Otis Livingston II 23 punkti ja kümne korvisööduga, Christian Bishop lisas 15 ja Javonte Smart 13 punkti.

Frankfurdi ridades tõi Till Pape 17 punkti ja võttis seitse lauapalli, Judah Mintz viskas samuti 17 punkti ning Race Thompson ja Isaiah Swope panustasid mõlemad 16 punkti.

Viiest mängust kolm võitnud Frankfurdi klubi on B-grupis teisel kohal, kolmanda kaotuse saanud Cluj-Napoca langes seitsmendaks.

Meistrite liigas pidid Sander Raieste ja tema koduklubi Murcia kodusaalis tunnistama Peristeri Betssoni 80:72 paremust.

Raieste sai mänguaega 17 minutit ja tõi selle ajaga kolm punkti ning võttis ühe lauapalli. Murcia ridades tõid nii Souley Boum Jr kui Dylan Ennis 17 punkti. Peristeri resultatiivseim oli Jalen Finch 24 punktiga, Ty Nichols lisas 23 punkti, võttis viis lauapalli ja andis neli tulemuslikku söötu.

Murciale oli see kahe võidu kõrvale esimene kaotus, D-grupis ollakse teisel kohal. Liidrikohal on kõik senised kohtumised võitnud Peristeri Betsson.