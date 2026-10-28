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Valencia lõpetas Euroliiga tippude lahingus Fenerbahce võiduseeria

Korvpall
Valencia - Fenerbahce Euroliigas
Valencia - Fenerbahce Euroliigas Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Korvpall

Korvpalli Euroliigas on kaheksa vooru järel ainuliidriks Panathinaikos, kes alistas teisipäeval Milano Olimpia 80:75 ning on tabeli tipus seitsme võiduga.

Kaheksast mängust seitse võitnud Panathinaikosi järel on kuue võidu ja kahe kaotusega teisel-kolmandal kohal kevadel Final Four'is kaotusega leppima pidanud Valencia ja Fenerbahce, kes läksid teisipäeval omavahel vastamisi. Valencia suutis kodusaalis võita 86:78.

Hispaania tippklubi lubas Fenerbahcel avapoolajal visata kõigest 25 punkti ning läks vahetult enne kolmanda veerandaja lõppu juhtima 60:44, aga siis sai Šarunas Jasikevicius oma meeskonna hoogu ning vahe hakkas jõudsalt kahanema. Seisul 69:75 viskas Fenerbahce otsustava perioodi keskel kahe minuti jooksul kuus punkti järjest ja läks juhtima, ent Armoni Brooks tabas siis 67 sekundit enne lõpusireeni ülitähtsa kaugviske ning Valencia jättis võidu koju.

TJ Shorts viskas lauavõitluse 49:34 võitnud Valencia kasuks 23 punkti, kohtumist kolmemängulise võiduseeria pealt alustanud Fenerbahce resultatiivseim oli Wade Baldwin 19 punktiga.

Parimas hoos jätkab kevadine hõbedameeskond Madridi Real, kes alustas uut hooaega kolme järjestikuse kaotusega, aga on nüüd võitnud juba viis mängu järjest. Teisipäeval oldi Theo Maledoni 19 punkti toel 104:86 üle kodusest rivaalist Baskoniast.

Väga vajaliku võidu sai Pariisi meeskond (2-6), kes oli Dubaist (5-3) üle 99:93. Viimasest viiest mängust neli võitnud Crvena zvezda (5-3) alistas 100:78 tabeli viimaste seas oleva Tel Avivi Maccabi (2-6), Iisraeliga samal pulgal on ka Müncheni Bayern, kes tunnistas teisipäeval Barcelona (5-3) 88:84 paremust.

Toimetaja: Anders Nõmm

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