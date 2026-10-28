EOK tippspordikomisjon kinnitas Team Estonia suvealade toetused

Eesti Olümpiakomitee (EOK) tippspordikomisjon kinnitas suveolümpiaalade sportlaste ja treenerite toetused järgmiseks perioodiks ning koondiste ja noortekoondiste toetused 2027. aastaks.

Suveolümpiaalade sportlaste ja treenerite toetused jõustuvad 1. novembril 2026. Lisaks individuaaltoetustele otsustas komisjon määrata C-kategooria koondisetoetuse sõudmise meeste koondisele, iluvõimlemise rühmkava koondisele ja 3 × 3 korvpalli meestekoondisele.

Tippspordikomisjon kohtus kolmel päeval suveolümpiaalade alaliitudega, et analüüsida koos 2026. aasta hooaega ja vaadata nimeliselt üle nii praegused tipud kui ka lootustandvad tulevikutähed.

"Positiivse poole pealt tooksin esile uue olümpiaala rannasõudmise, kus saavutati just värskelt maailmameistrivõistlustel 9., 10. ja 16. koht, ka naiste epeevehklemine on jätkuvalt maailmatasemel. Kergejõustiku EM näitas head perspektiivi noorema põlvkonna esilekerkimise osas ning judos on peale kasvamas võimas noorte raskekaallaste vägi," ütles EOK tippspordikomisjoni esimees Tõnu Tõniste.

"Sportlastele toetuste jagamisel arvestasime nii varasemat võimekust teha tipptulemusi kui ka Los Angelese 2028. aasta olümpiamänge. Otsuseid on alati raske teha ja tegelikult väärivad kõik tippu pürgijad tunnustust ja rahalist tuge. Komisjoni eesmärk on aga leida ja toetada just neid, kellel on suuremad eeldused pääseda olümpiamängudele, esineda seal edukalt ning tuua ka tiitlivõistlustelt kõrgeid kohti," lisas Tõniste.

Team Estonia sportlastega saab tutvuda siin.

Lisaks otsustas komisjon toetada 2027. aastal nelja alaliidu koondiste ettevalmistust kokku 96 000 euroga. Eesti Kergejõustikuliidu koondised saavad ettevalmistustoetust 36 000 eurot, Eesti Jalgratturite Liidu maanteekoondis 24 000 eurot, Eesti Purjetamise Liidu koondis 24 000 eurot ja Eesti Sõudeliidu koondis 12 000 eurot.

Noortekoondiste arengu toetamiseks eraldab EOK 2027. aastal kokku 609 000 eurot, millest 442 000 eurot läheb 20 suveolümpiaala alaliidu noortekoondistele. Lisaks määras komisjon 167 000 euro ulatuses toetusi talialade noortekoondistele. Koondiste ja noortekoondiste toetused jõustuvad 1. jaanuaril 2027. Lisaks otsustas komisjon, et 2027. aastal täieneb Team Estonia Noored Tähed programm kümne liikme võrra. Komisjon tegi ettepaneku programmiga liituda kuuele suvealade noorsportlasele. Kui nad ettepaneku vastu võtavad, liituvad nad programmiga alates 1. jaanuarist. Talialade noorsportlased valitakse pärast talvehooaega ning nemad saavad programmiga liituda 1. mail.

EOK tippspordikomisjon teeb toetusotsused kaks korda aastas: sügisel suvealadele ja kevadel talialadele. EOK tippspordikomisjoni kuuluvad Tõnu Tõniste (esimees), Kristina Šmigun-Vähi, Erki Nool, Tõnu Endrekson, Natalja Inno, Assar Jõepera ja Jarek Mäestu. Kui komisjoni liikmel on seos mõne alaliiduga, taandab ta end selle alaliidu toetuste arutelust ja otsustamisest. Seekord taandasid end Erki Nool Eesti Kergejõustikuliidu, Tõnu Endrekson Eesti Sõudeliidu, Natalja Inno Eesti Võimlemisliidu, Tõnu Tõniste Eesti Purjetamise Liidu ja Assar Jõepera Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni toetuste otsustamisest.