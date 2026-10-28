X!

EOK tippspordikomisjon kinnitas Team Estonia suvealade toetused

Olümpialiikumine
EOK
EOK Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Olümpialiikumine

Eesti Olümpiakomitee (EOK) tippspordikomisjon kinnitas suveolümpiaalade sportlaste ja treenerite toetused järgmiseks perioodiks ning koondiste ja noortekoondiste toetused 2027. aastaks.

Suveolümpiaalade sportlaste ja treenerite toetused jõustuvad 1. novembril 2026. Lisaks individuaaltoetustele otsustas komisjon määrata C-kategooria koondisetoetuse sõudmise meeste koondisele, iluvõimlemise rühmkava koondisele ja 3 × 3 korvpalli meestekoondisele. 

Tippspordikomisjon kohtus kolmel päeval suveolümpiaalade alaliitudega, et analüüsida koos 2026. aasta hooaega ja vaadata nimeliselt üle nii praegused tipud kui ka lootustandvad tulevikutähed. 

"Positiivse poole pealt tooksin esile uue olümpiaala rannasõudmise, kus saavutati just värskelt maailmameistrivõistlustel 9., 10. ja 16. koht, ka naiste epeevehklemine on jätkuvalt maailmatasemel. Kergejõustiku EM näitas head perspektiivi noorema põlvkonna esilekerkimise osas ning judos on peale kasvamas võimas noorte raskekaallaste vägi," ütles EOK tippspordikomisjoni esimees Tõnu Tõniste.

"Sportlastele toetuste jagamisel arvestasime nii varasemat võimekust teha tipptulemusi kui ka Los Angelese 2028. aasta olümpiamänge. Otsuseid on alati raske teha ja tegelikult väärivad kõik tippu pürgijad tunnustust ja rahalist tuge. Komisjoni eesmärk on aga leida ja toetada just neid, kellel on suuremad eeldused pääseda olümpiamängudele, esineda seal edukalt ning tuua ka tiitlivõistlustelt kõrgeid kohti," lisas Tõniste.

Team Estonia sportlastega saab tutvuda siin.

Lisaks otsustas komisjon toetada 2027. aastal nelja alaliidu koondiste ettevalmistust kokku 96 000 euroga. Eesti Kergejõustikuliidu koondised saavad ettevalmistustoetust 36 000 eurot, Eesti Jalgratturite Liidu maanteekoondis 24 000 eurot, Eesti Purjetamise Liidu koondis 24 000 eurot ja Eesti Sõudeliidu koondis 12 000 eurot.

Noortekoondiste arengu toetamiseks eraldab EOK 2027. aastal kokku 609 000 eurot, millest 442 000 eurot läheb 20 suveolümpiaala alaliidu noortekoondistele. Lisaks määras komisjon 167 000 euro ulatuses toetusi talialade noortekoondistele.  Koondiste ja noortekoondiste toetused jõustuvad 1. jaanuaril 2027. Lisaks otsustas komisjon, et 2027. aastal täieneb Team Estonia Noored Tähed programm kümne liikme võrra. Komisjon tegi ettepaneku programmiga liituda kuuele suvealade noorsportlasele. Kui nad ettepaneku vastu võtavad, liituvad nad programmiga alates 1. jaanuarist. Talialade noorsportlased valitakse pärast talvehooaega ning nemad saavad programmiga liituda 1. mail.

EOK tippspordikomisjon teeb toetusotsused kaks korda aastas: sügisel suvealadele ja kevadel talialadele. EOK tippspordikomisjoni kuuluvad Tõnu Tõniste (esimees), Kristina Šmigun-Vähi, Erki Nool, Tõnu Endrekson, Natalja Inno, Assar Jõepera ja Jarek Mäestu. Kui komisjoni liikmel on seos mõne alaliiduga, taandab ta end selle alaliidu toetuste arutelust ja otsustamisest. Seekord taandasid end Erki Nool Eesti Kergejõustikuliidu, Tõnu Endrekson Eesti Sõudeliidu, Natalja Inno Eesti Võimlemisliidu, Tõnu Tõniste Eesti Purjetamise Liidu ja Assar Jõepera Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni toetuste otsustamisest.

Toimetaja: Maarja Värv

Täna otse
18.50
ETV2
Jalgpalli Premium liiga. Paide Linnameeskond – Nõmme Kalju FC

viimased uudised

12:48

41-aastane Wawrinka tõmbas kodupubliku ees karjäärile joone alla

12:20

EOK tippspordikomisjon kinnitas Team Estonia suvealade toetused

11:55

Juul hakkab trekisõidu MM-il paralümpiakoha nimel reitingupunkte püüdma

11:15

Tatum tõi lisaaja viimasel sekundil Celticsile võidu

10:47

Kullamäe ja Raieste klubid said eurosarjas kaotuse

10:10

Malõgina võitis paarismängus, Anikina pääses Rootsis põhiturniirile

09:40

Tiitlikaitsja Pärnu pääses Aadu Luukase karikavõistlustel poolfinaali

09:13

Eesti kurlingunaiskond alustas Euroopa meistrivõistlusi kaotusega Rootsile

08:42

Inglismaa meister Arsenal kaotas karikasarjas neljanda liiga klubile

08:09

Hein ja Werder kaotasid Dortmundile üleaja karistuslöögist

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula spordisaadet

kuula podcasti

raadiouudised

19.10

Tarmo Klaar: Ralf Aroni tulevik suures autospordis on kindlustatud

19.10

Suur lugu: kas rahvaspordist on saamas luksuskaup?

19.10

Aava: kui otsust teha 15 etappi poleks tulnud, siis ei oleks Eesti MM-kalendrisse mahtunud

13.10

Kivioja täispika MM-i debüüdist: järgmine kord julgen ka ise rohkem riskida

12.10

Ott Järvela: siiras lugu on spordiajakirjanduses kõige kõvem valuuta

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

27.10

Kylian Mbappe langes Hiinas põlu alla

27.10

Maailma parimaks jalgpalluriks valiti Harry Kane

08:42

Inglismaa meister Arsenal kaotas karikasarjas neljanda liiga klubile

27.10

NBA tegi vastuolulise äritehingu

27.10

Eesti hokikaksikute ema: laske spordil lapsele vastutust õpetada

08:09

Hein ja Werder kaotasid Dortmundile üleaja karistuslöögist

27.10

Kaotusseisust väljunud Cleveland võitis lisaajal, Curry tabas kõik visked

26.10

LeBron James pidi tsentrina mängima: see pole jätkusuutlik plaan

27.10

Võiduta jätkav Keila Basket jäi Riia teismelistele alla Uuendatud

27.10

Nelli Differt naaseb laupäeval võistlusrajale

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo