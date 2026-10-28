Videokohtunikud saavad esmakordselt Eesti-siseses mängus kasutada suluseisujoonte abi

Videokohtuniku tehnoloogia on Eestis kasutusel 2023. aasta algusest, mil selle lihtsustatud versioon võeti kasutusele A. Le Coq Premium liigas. Sealt alates on videokohtunikel olnud võimalus otsuste langetamisel vaadata samaaegselt mitut otsepilti, analüüsida olukordi suurendatult ning näha nendest korduseid nii tavakiirusel kui ka aegluubis.

Nüüd katsetatakse karikamängul videotehnoloogia järgmist taset. "Suluseisujoonte kasutusele võtmine on loogiline samm videokohtuniku tehnoloogia arengus," selgitas Eesti Jalgpalli Liidu kohtunike koolitusjuht Ain Alev pressiteate vahendusel.

Ta lisas: "Teenusepakkuja VOGO arendas välja süsteemi ning meie mõõtsime selle kasutamiseks GPS-süsteemiga ära A. Le Coq Arena ja Sportland Arena. Tegemist on katsetusega, mille eesmärk on hinnata meie valmisolekut suluseisujoonte püsivaks kasutusele võtmiseks nii Premium liiga mängudel kui ka karikavõistlustel."

Flora ja Kalev U-21 vahelist mängu ohjab peakohtunikuna Kevin Kaivoja, keda abistavad äärtel Veiko Mõtsnik ja Erkko Liiv. Neljas kohtunik on Oliver Väät, videokohtunik Marko Liiva ning abivideokohtunik Martti Pukk.

Üldjuhul kasutatakse karikavõistlustel videokohtuniku võimekust alates poolfinaalidest või kahe Premium liiga võistkonna kohtumise puhul. Rahvusvahelise juhendi kohaselt tohivad videokohtunikud mängu sekkuda neljas momendis: väravaolukorrad, penalti määramised, otsese punase kaardi olukorrad ning juhtumid, kus kaart määratakse ekslikult valele mängijale.