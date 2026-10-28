Eesti U-15 koondis sai MM-festivalil Uruguaylt kindla kaotuse

Uruguay lõi mängu avavärava teisel minutil, kui Eesti kaitseliin harutati täpse ja tugeva läbisööduga lahti ning üks-ühele olukorrast paigutati pall võrku. Teine värav saabus 14. minutil, mil paremalt äärelt tsenderdati kaarpall karistusalasse ning ründaja kõmmutas selle ühe puutega väravasse. Kohe teise poolaja alguses lõi Uruguay täpsest karistuslöögist ka kolmanda värava, vahendab jalgpall.ee.

28. minutil löödi neljas ning minut hiljem individuaalse soolo tulemusena viieski. 33. minutil viis eestlaste kaitseliini ja väravavahi ebakõla omaväravani.

Ligi 200 võistkonnaga turniiril osalev Eesti jätkab nüüd mängimist 17.-32. koha vahemikus. Järgmises mängus ootab Eestit ees Austraalia, kes kaotas 1/16-finaalis Kreekale 2:7. Alagrupifaasis alistas Austraalia 3:1 Haiti, 4:0 Iisraeli, 3:1 Aserbaidžaani, 11:1 Timor-Leste ja 3:1 Andorra.

Marko Pärnpuu hoolealuste järgmine kohtumine algab Eesti aja järgi kell 18.45.