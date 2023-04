Alcaraz ja Auger-Aliassime loobusid hooaja esimesest liivaväljakuturniirist

Carlos Alcaraz jõudis eelmisel nädalal toimunud Miami Mastersil poolfinaali, kus ta kaotas itaallasele Jannik Sinnerile 7:6, 4:6, 2:6. Teisipäeval avaldas Alcaraz sotsiaalmeedias, et ta peab hooaja esimese liivaväljakuturniiri vigastuse tõttu vahele jätma.

"Olen õnnelik, et olen pärast kahe kuu pikkust võistlemist tagasi kodus. Samas olen kurb, sest pärast poolfinaali tundsin vasakus käes ebamugavat valu. Täna käisin arstlikul ülevaatusel ja selgus, et ma ei saa Monte Carlos liivahooaega alustada," kirjutas Alcaraz Twitteris.

Felix Auger-Aliassime on kimpus põlvevigastusega. "Monte Carlo Masters on turniir, mida ootan igal aastal, kuid viimastel nädalatel on mind vaevanud vasaku põlve vigastus. Praegu on kõige targem korraks aeg maha võtta, et saaksin täielikult paraneda ja taastuda enne oma järgmist turniiri Madridis," teatas kanadalane Twitteris.

Alcarazi asemel pääseb Monte Carlos võistlustulle Tšiili esireket Nicolas Jarry (ATP 59.) ning Auger-Aliassime asendajaks on ameeriklane Mackenzie McDonald (ATP 55.).

Lisaks Alcarazile ja Auger-Aliassimele jääb eemale ka Monte Carlo turniiri 11-kordne võitja Rafael Nadal, kes pole väljakul käinud Austraalia lahtistest saadik.

Monte Carlos on kõrgeima asetusega mängijaks maailma esireket Novak Djokovic. Teise asetuse sai tiitlikaitsja Stefanos Tsitsipas (ATP 3.) ja kolmanda asetuse Miamis võidutsenud Daniil Medvedev (ATP 4.). Turniir algab 9. aprillil.