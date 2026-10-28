Võrkpalli Balti liiga pakub Tallinna ja Tartu klubide vastasseisu

Neljapäeval kell 19.00 pannakse pall mängu seni ühe võidu teeninud Tartu Bigbanki ja ühe võidu ning ühe kaotuse saanud Selver x TalTechi vahel.

Tartu klubi peatreener Andrei Ojamets tõdes, et tunneb end taas meeskonda treenides veel veidi õpipoisi rollis olevat. "Olin vahepeal ikkagi pikemalt naiskonna juures ja meeste liiga on teine asi ning võtab omajagu harjumist. Et selline õpipoisi tunne on vahepeal, aga kindlasti on huvitav. Oma meeskonna osas, siis eks meil veel kadusid on, sest kaks noort on U-20 koondisega EEVZA-t mängimas, vigastusega hädas olnud Martti Juhkami liigub positiivses suunas, aga teda peab ikkagi ka hoidma veel. Kaspar Timusk on alustanud hüppetrenne, aga platsile veel ei pääse. Seega läheme homsele vastu veidi lühema koosseisuga," sõnas Ojamets.

Andrei Ojamets. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR

"Selver x TalTech sai Pärnu näol kohe liigas tugeva vastase, Daugavpilsist said nad üsna kerge vaevaga jagu, suuri järeldusi ei oska neist mängudest aga veel teha. Aga meie mängime ikkagi kodusaalis ja nemad tulevad külla. Ootan huviga, kuidas me nendega mängida suudame, teatud asjad on positiivses suunas liikunud, aga kõik pole seal, kus tahaksin," lisas ta.

Selveri juhendaja Avo Keel ütles, et hooaja algusfaasis tuleb palju tegeleda ka vaimse poolega. "Eks alati võiks asjad paremini olla, püüame siin vaimset poolt turgutada, sest sellest jääb eriti treeningutel puudu. Ajan seda taga, et ka trennis oleks iga sooritus selline, et mängija oleks lõpuni keskendunud. Mängus pingutavad kõik, aga trennides tekib vahel tunne, et mingeid asju tehakse lihtsalt treeneri käsu peale, aga puudu jääb eneseanalüüsist. Tahan, et mõeldaks ka ise, mis läks hästi ja mis halvasti," rääkis Keel.

Avo Keel. Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

"Bigbanki kontrollmänge ja ainsat liigamängu olen näinud, aga seal on päris palju muutujaid olnud. Eks nad on hea üldmänguga võistkond ja kui tahta nende vastu stabiilselt punkte teenida, peab ise kvaliteeti näitama. Enamik nende mängijaid on koondisest läbi käinud mingil hetkel ja eks sellel on ka põhjus. Aga kindlasti tahame me punktilisa teenida," ütles Keel.

Nädala teine mäng toimub pühapäeval, 1. novembril, kui Pärnu VK kohtub kodusaalis Robežsardzega. Mõlemad mängud on otsepildis nähtavad Delfi vahendusel.