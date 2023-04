Medvedev kordas enda rekordit ja võttis hooaja neljanda turniirivõidu

Miami Mastersi tenniseturniiril võidutses Daniil Medvedev, kes on nüüd enda viimasest 25 matšist võitnud 24.

Medvedev alistas pisut üle pooleteise tunni kestnud finaalis 7:5, 6:3 itaallase Jannik Sinneri.

"Ma pole umbes poolteist aastat nii suurt tiitlit võitnud, olen väga õnnelik," ütles Medvedev. "Lõpus hakkasid käed natuke värisema ja oli raskem servida, aga õnneks suutsin end kokku võtta ja siiski mängu võita."

Pärast tänavusi Austraalia lahtisi meistrivõistlusi, kus ta piirdus kolmanda ringiga, on Medvedev jõudnud järjest viiel turniiril finaali ja võitnud neist neli. Ühtekokku on ta karjääri jooksul võitnud nüüd 19 turniiri, neist viis on Mastersid.

Ühtlasi kordas Medvedev enda rekordit – ka 2019. ja 2021. aastal võitis ta ühel hooajal neli turniiri. Seega on tal tänavu hea võimalus see rekord üle lüüa.

Võiduga kerkis Medvedev maailma edetabelis koha võrra ja on nüüd neljas, Sinner tõusis kaks kohta ja paikneb nüüd üheksandal real.