X!

NBA-d räsib vigastustelaine

Korvpall
Anthony Edwards.
Anthony Edwards. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Korvpall

Korvpalliliiga NBA uus hooaeg alles äsja algas, kuid mitmed nimekad mängijad on juba kimpus vigastustega.

LaMelo Balli liitumise järel uuele hooajale suurte ootustega vastu läinud Minnesota Timberwolves teatas teisipäeval, et meeskonna suurim staar Anthony Edwards vajab operatsiooni, et leevendada probleeme parema põlvega. Edwards alustas hooaega suurepäraselt – ta viskas esimese nelja mänguga keskmiselt 33,3 punkti ja vedas Timberwolvesi kolme võiduni. Associated Pressiga suhelnud allikas avaldas, et halvimal juhul jääb Edwards korvpalliplatsilt kõrvale kuni jõuludeni.

Utah Jazz peab hakkama saama ilma Jaren Jackson Jr.-i ja Lauri Markkanenita. Markkanen tegi esmaspäevases mängus Memphis Grizzliesi vastu liiga parema käe randmele, ent esialgu on prognoos lubav ja eeldatavasti jääb tema mängupaus lühikeseks. Sama ei saa öelda Jackson Jr.-i kohta, kes rebestas samas mängus parema põlve sisemist külgsidet ning jääb pealtvaatajaks vähemalt kuueks nädalaks.

Orlando Magicu read hõrenesid Jalen Suggsi ja Paolo Banchero vigastuste tõttu. Suggs peaks ESPN-i ajakirjaniku Shams Charania sõnul põlvevigastusest naasma paari nädala jooksul, aga Banchero vajab pahkluu nihestamisest taastumiseks neli kuni kuus nädalat.

Mitmeid aastaid põlveprobleemidega maadelnud Kawhi Leonard peab taastuma põlvetursest. Tema koduklubi Toronto Raptors märkis, et uuringud ei tuvastanud tõsist vigastust. Charania sõnul kujuneb Leonardi mängupaus mitme nädala pikkuseks.

Vahetult enne hooaja algust Detroit Pistonsilt 200 miljoni USA dollari suuruse lepingu vastu võtnud Jalen Duren vigastas eelmisel nädalal reielihast. Tema eeldatav taastumisaeg on kaks nädalat.

Oklahoma City Thunder jäi pikaks ajaks ilma olulistest rollimängijatest Jalen Williamsist ja Cason Wallace'ist. Williams maandus kohtumises Los Angeles Clippersi vastu ebaõnnestunud pealtpaneku järel vasaku jala peale ning tema jalalaba oli kukkumise järel ebaloomulikus asendis. Uuringud tuvastasid vasakus jalas sääreluu murru. Wallace vigastas samas mängus vasaku käe õlga. Thunderi peamänedžer Sam Presti andis esmaspäevasel pressikonverentsil mõista, et tõenäoliselt ei tule kumbki sel hooajal rohkem väljakule. Lisaks on vigastuse küüsis Alex Caruso, keda kimbutab mure pahkluuga, aga tema vigastus on võrreldes Williamsi ja Wallace'iga märksa leebem.

Toimetaja: Henrik Laever

korvpalliuudised

18:24

NBA-d räsib vigastustelaine

11:15

Tatum tõi lisaaja viimasel sekundil Celticsile võidu

10:47

Kullamäe ja Raieste klubid said eurosarjas kaotuse

00:05

Valencia lõpetas Euroliiga tippude lahingus Fenerbahce võiduseeria

27.10

Võiduta jätkav Keila Basket jäi Riia teismelistele alla Uuendatud

27.10

NBA tegi vastuolulise äritehingu

27.10

Kaotusseisust väljunud Cleveland võitis lisaajal, Curry tabas kõik visked

27.10

Lass ja Grünmann hiilgasid Eurocupil, Bratka Suurbritannias üleplatsinaine

26.10

LeBron James pidi tsentrina mängima: see pole jätkusuutlik plaan

26.10

Segadus naiste NBA finaalseeria mängu toimumispaiga ümber sai lahenduse

26.10

Kotsari koduklubi pidi suure kaotusega leppima

26.10

Luka Doncic kostitas Utah Jazzi 52 punktiga

25.10

Kriisa advokaadid: korvpalliga jätkata sooviv Kerr avab ühel hetkel suu

25.10

Pärnu alistas Kirvese kaksikduubli toel Läti Ülikooli

25.10

Rannula ja Ilver said jagu Lipsust, Böckler oli üle Suurorust

videod

sport.err.ee uudised

19:12

Serviti jäi hooaja lõpuni ilma võtmemängijast

18:41

VAATA OTSE | Kas Nõmme Kaljut võõrustav Paide suudab võiduseeriat jätkata? Uuendatud

18:24

NBA-d räsib vigastustelaine

17:55

Võrkpalli Balti liiga pakub Tallinna ja Tartu klubide vastasseisu

17:18

Malõgina jõudis teise ringi ka üksikmängus

16:46

VIDEO | Jacquelin pühkis püssilt tolmu maha

16:13

Magnus Kirt hakkab juhendama Soome odaviskajat

15:44

Hellebuyck aitas debüütmängus Devilsi võidule

15:18

14-aastane Anikina teenis karjääri esimese võidu profiturniiri põhitabelis

14:50

Eesti U-15 koondis sai MM-festivalil Uruguaylt kindla kaotuse

14:10

Zverev päästis noore hispaanlase vastu neli matšpalli, Alcaraz pääses kergemalt

13:17

Videokohtunikud saavad esmakordselt Eesti-siseses mängus kasutada suluseisujoonte abi

12:48

41-aastane Wawrinka tõmbas kodupubliku ees karjäärile joone alla

12:20

EOK tippspordikomisjon kinnitas Team Estonia suvealade toetused

11:55

Juul hakkab trekisõidu MM-il paralümpiakoha nimel reitingupunkte püüdma

loetumad

08:42

Inglismaa meister Arsenal kaotas karikasarjas neljanda liiga klubile

27.10

Kylian Mbappe langes Hiinas põlu alla

08:09

Hein ja Werder kaotasid Dortmundile üleaja karistuslöögist

27.10

Maailma parimaks jalgpalluriks valiti Harry Kane

27.10

Eesti hokikaksikute ema: laske spordil lapsele vastutust õpetada

27.10

NBA tegi vastuolulise äritehingu

09:13

Eesti kurlingunaiskond alustas Euroopa meistrivõistlusi kaotusega Rootsile

27.10

Võiduta jätkav Keila Basket jäi Riia teismelistele alla Uuendatud

00:05

Valencia lõpetas Euroliiga tippude lahingus Fenerbahce võiduseeria

16:46

VIDEO | Jacquelin pühkis püssilt tolmu maha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo