NBA-d räsib vigastustelaine

LaMelo Balli liitumise järel uuele hooajale suurte ootustega vastu läinud Minnesota Timberwolves teatas teisipäeval, et meeskonna suurim staar Anthony Edwards vajab operatsiooni, et leevendada probleeme parema põlvega. Edwards alustas hooaega suurepäraselt – ta viskas esimese nelja mänguga keskmiselt 33,3 punkti ja vedas Timberwolvesi kolme võiduni. Associated Pressiga suhelnud allikas avaldas, et halvimal juhul jääb Edwards korvpalliplatsilt kõrvale kuni jõuludeni.

Utah Jazz peab hakkama saama ilma Jaren Jackson Jr.-i ja Lauri Markkanenita. Markkanen tegi esmaspäevases mängus Memphis Grizzliesi vastu liiga parema käe randmele, ent esialgu on prognoos lubav ja eeldatavasti jääb tema mängupaus lühikeseks. Sama ei saa öelda Jackson Jr.-i kohta, kes rebestas samas mängus parema põlve sisemist külgsidet ning jääb pealtvaatajaks vähemalt kuueks nädalaks.

Orlando Magicu read hõrenesid Jalen Suggsi ja Paolo Banchero vigastuste tõttu. Suggs peaks ESPN-i ajakirjaniku Shams Charania sõnul põlvevigastusest naasma paari nädala jooksul, aga Banchero vajab pahkluu nihestamisest taastumiseks neli kuni kuus nädalat.

Mitmeid aastaid põlveprobleemidega maadelnud Kawhi Leonard peab taastuma põlvetursest. Tema koduklubi Toronto Raptors märkis, et uuringud ei tuvastanud tõsist vigastust. Charania sõnul kujuneb Leonardi mängupaus mitme nädala pikkuseks.

Vahetult enne hooaja algust Detroit Pistonsilt 200 miljoni USA dollari suuruse lepingu vastu võtnud Jalen Duren vigastas eelmisel nädalal reielihast. Tema eeldatav taastumisaeg on kaks nädalat.

Oklahoma City Thunder jäi pikaks ajaks ilma olulistest rollimängijatest Jalen Williamsist ja Cason Wallace'ist. Williams maandus kohtumises Los Angeles Clippersi vastu ebaõnnestunud pealtpaneku järel vasaku jala peale ning tema jalalaba oli kukkumise järel ebaloomulikus asendis. Uuringud tuvastasid vasakus jalas sääreluu murru. Wallace vigastas samas mängus vasaku käe õlga. Thunderi peamänedžer Sam Presti andis esmaspäevasel pressikonverentsil mõista, et tõenäoliselt ei tule kumbki sel hooajal rohkem väljakule. Lisaks on vigastuse küüsis Alex Caruso, keda kimbutab mure pahkluuga, aga tema vigastus on võrreldes Williamsi ja Wallace'iga märksa leebem.