Novak Djokovic tõusis Steffi Grafiga ühele pulgale

35-aastane Djokovic alustas esmaspäeval 377. nädalat maailma esireketina, mis on meeste tennise kõigi aegade rekord. Naiste arvestuses troonib esikohal 22-kordne slämmivõitja Steffi Graf, kes suutis oma karjääri jooksul samuti 377 nädalat edetabelit juhtida. Djokovic peaks järgmisel nädalal avaldatavas maailma edetabelis esikoha säilitama, mis tähendab, et peagi kuulub rekord ainuisikuliselt talle.

Djokovic tõusis esimest korda maailma esinumbriks 2011. aastal pärast oma esimese Wimbledoni slämmitiitli võitmist. Serblase pikim valitsusaeg maailma esireketina kestis 2014. aasta juunist kuni 2016. aasta novembrini, kui ta hoidis esikohta 122 järjestikust nädalat.

