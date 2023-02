Tänak: me ei olnud kiireimad, aga suutsime keskmist kiirust kõrgel hoida

"Üsna muljetavaldav, ei ole üldse paha. Kui me tulime siia, siis me ei teadnud, mida oodata. Ralli jooksul oli näha, et me ei ole kiireimad, aga suutsime oma keskmist kiirust kõrgel hoida ja tänu sellele suutsime siit parima tulemusega lahkuda," ütles Tänak pärast võitu.

Tänak ja Järveoja tegid ralli vältel vähe eksimusi ning suutsid katsetel pidevalt eesotsas olla.

"Teised tegid eksimusi ja olid ebastabiilsed," lisas Tänak.