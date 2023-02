Fordiga esimese katsevõidu teeninud Tänak lõpetas pika päeva teisel kohal

Reedene võistluspäev:

Tänak ei võitnud reede hommikupoolikul kolmest kiiruskatsest ühtegi, kuid näitas stabiilset sõitu ja läks lõunapausile liidrina. Vahed olid aga väikesed, seitsme sekundi sisse mahtus viis esimest meest.

Hoolduspausilt naasis võimsaima tempoga Craig Breen, kes edestas viiendal kiiruskatsel lähimaid jälitajaid 7,8 sekundiga ja kerkis ise liidriks, kuuenda katse järel suurendas iirlane vahe Tänakuga juba enam kui kümnele sekundile.

Rallit tugevalt alustanud ning ka katsevõidu teeninud Takamoto Katsuta (Toyota) sõitis teelt välja ja pidi kuuendal katsel päeva pooleli jätma. Probleemid tabasid ka WRC2 arvestuses sõitvaid eestlasi: Egon Kaur kaotas viiendal katsel roolivõimu, Robert Virves sai ajakontrolli hilinemise eest 80-sekundilise trahvi ning kindlust pole leidnud ka Georg Linnamäe.

Seitsmendal katsel sai Tänak Ford Pumaga oma esimese katsevõidu ning oli tugev ka viimasel katsel, vähendades päeva lõpuks vahe Breeniga vaid 2,6 sekundile.

Rootsi MM-ralli üldseis reedese võistluspäeva järel Autor/allikas: EWRC-results.com/Kuvatõmmis

Neljapäevane võistluspäev:

Toyotaga kihutav Rovanperä näitas neljapäeval 5,45-kilomeetrisel Hakmarki testikatsel parimal läbimisel aega 2.50,9, edestades Esapekka Lappit (Hyundai) ühe kümnendikuga. Tiimikaaslane Takamoto Katsuta kaotas talle kolmandana 0,3 sekundit.

Neile järgnesid Elfyn Evans (Toyota; +0,9), Craig Breen (Hyundai; +1,3), Thierry Neuville (Hyundai; +3,1) ja Ott Tänak (M-Sport; +3,5).

"Loodetavasti saame siin olla konkurentsivõimelisemad kui Monte Carlos," sõnas saarlane ainsa WRC otsepilti pääsenud läbimise lõpus reporteritele.

Esimesena rajale läinud Rovanperä oli kiireim ka õhtul toimunud avakatsel, Tänak kaotas talle teisena 1,6 sekundit, Evans kolmandana 3,1 sekundit. Esimene täispikk võistluspäev saab reedel lähte kell 9.30.

Enne rallit:

Kuigi laiuskraadid tõestavad, kui põhja pool Umea asub, räägivad need teised kraadid erinevat juttu: kogu nädalavahetuseks on võistluspäevadel oodata temperatuurinõela püsimist nulli lähedal või isegi plusspoolel. Lume pärast siiski muretsema ei pea, ees on ootamas üsna traditsiooniline Rootsi ralli.

"Kaks nädalat tagasi oli meil ehk isegi liiga palju lund, sellele järgnesid mõned soojemad päevad. Tingimused on suurepärased," kinnitas ralli pressiesindaja DirtFishile.

Selleks hooajaks M-Spordiga liitunud Ott Tänak ja Martin Järveoja käisid Ford Puma testiautoga lumekogemusi korjamas Otepää talverallil, kus võideti oodatult kõik kaheksa kiiruskatset. "Igal juhul oli kasulik tulla. Oludega meil väga vedas, tõsine talveralli lõpuks. Ütleks, et isegi veidi keerulised olud, päris palju lund," sõnas Tänak pärast võistlust.

"Ei olnud liiga lihtne sõita, aga ilma selle rallita oleks Rootsis oluliselt keerulisem olnud. Siin keerulisi olusid kogedes - see annab palju infot. Suund on õige, aga on veel teha. Saab paremaks," lisas Tänak. "Eks enne Rootsi rallit saab shakedown'i ka proovida, kuidas oma konkurentidega olukord on, aga kindlasti väärt kilomeetrid," arvas ka Järveoja.

M-Sporti esindab Rootsis lisaks Tänakule prantslane Pierre-Louis Lobet, Hyundai paneb mõistagi rooli taha Thierry Neuville'i ja Esapekka Lappi, ent Craig Breen asendab sel nädalavahetusel Dani Sordot. Toyota eest sõidavad Rootsis valitsev maailmameister Kalle Rovanperä, Elfyn Evans ning ka tootjate arvestuses punkte jahtiv Takamoto Katsuta.

Kokku sõidetakse Rootsis 18 kiiruskatset kogupikkusega 301 kilomeetrit; neljapäeval leiab aset üks, reedel seitse, laupäeval samuti seitse ning pühapäeval kolm kiiruskatset.

Rootsi ralli ajakava:

Neljapäev

Shakedown (Håkmark) 5.45 km kl 10.01

SS1 Umeå Sprint 1 5.16 km 20.05

Reede

SS2 Brattby 1 10.76 km 9.30

SS3 Sarsjöliden 1 14.23 km 10.31

SS4 Botsmark 1 25.81 km 12.03

Paus

SS5 Brattby 2 10.76 km 15.53

SS6 Sarsjöliden 2 14.23 km 16.54

SS7 Botsmark 2 25.81 km 18.26

SS8 Umeå Sprint 2 25.81 km 20.05

Laupäev

SS9 Norrby 1 12.54 km 9.05

SS10 Floda 1 28.25 km 9.56

SS11 Sävar 1 17.28 km 11.41

Paus

SS12 Norrby 2 12.54 km 15.05

SS13 Floda 2 28.25 km 15.56

SS14 Sävar 2 17.28 km 17.41

SS15 Umeå 1 10.08 km 19.05

Pühapäev

SS16 Västervik 1 26.48 km 8.05

SS17 Västervik 2 26.48 km 11.05

SS18 Umeå 2 10.08 km 12.18 [Power Stage]