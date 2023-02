Tänak tugevast päevast: me ei oodanud siia tulles midagi nii head

Tänak on teinud Rootsis üle ootuste head sõitu ning teenis reedel ka Ford Pumaga oma esimese katsevõidu. "Tulemusele mõeldes on olnud väga positiivne päev," rääkis Tänak pärast reedest viimast katset WRC otseülekandes. "Me ei oodanud siia tulles midagi nii head. Üldiselt on olnud korralik päev ja vaatame, mida suudame laupäeval teha."

Reedel läks Tänak rajale Kalle Rovanperä, Thierry Neuville'i ja Elfyn Evansi järel neljandana, laupäevaks pööratakse stardijärjekord ringi. "Craig ja Esapekka [Lappi] on tulnud tagant, ka minul pole olnud kõige halvem stardipositsioon. Oleme olnud võimelised eespool startinud mehed selja taha jätma, see on juba positiivne algus. Vaatame homme, kindlasti ei saa see olema kerge, sest ees ootavad sirged katsed," ütles Tänak.

"Tulime siia rallile otsima, kus omadega oleme ja mis tunnetus on. Siit edasi on meeskonna kätes aidata meil tunnetust veelgi parandada," lisas eestlane.