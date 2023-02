Wilson: tiim tegi suurepärast tööd, aga ralli võidu tõid Tänaku võimed

"On suurepärane taas olla pjedestaali kõrgeimal astmel," rääkis Wilson DirtFishile. "Ma ei kahelnud kunagi tiimis ega autos, aga pean ütlema, et me ei tulnud ilmselt siia sellist tulemust oodates."

"Teame, et meil on veel tööd teha; teame, et saame autot veel tema äranägemise järgi täiustada. Meil pole kiireim masin, aga tema kogemused; tema võimed olid need, mis meile võidu tõid. Tiim tegi suurepärast tööd, aga Ott Tänak oli see, kes selle ralli võitis," lisas Wilson.

"Arvasin, et meil õnnestub siin pjedestaalikoha pärast konkureerida, aga mis ma oskan öelda: ta on igal juhul meie ootusi ületanud," kinnitas endine rallisõitja.