M-Spordi boss: Tänaku tööeetika meenutab meile Ogier'd

Tänak sõidab sellest aastast taas M-Spordi meeskonnas ja sai juba enda teisel rallil võidu, tuues tiimile aastase vaheaja järel taas MM-ralli esikoha.

Ogier kuuluski M-Spordi meeskonda vaid kaks aastat, tulles mõlemal hooajal ka maailmameistriks. Neist esimesel hooajal kuulus tiimi ka Tänak, kes sai toona oma esimese MM-ralli võidu. Pärast kolme keerulist aastat Hyundais liitus Tänak detsembris taas M-Spordiga.

Millener ütles DirtFishile, et näeb Tänakus ja Ogier's sarnasusi. "Ott tegi meile selgeks, et on veel asju, mida ta soovib enda jaoks mugavamaks muuta ja mille kallal töötame edasi nii palju kui võimalik. Ma arvan, et iga temasuguse kaliibriga sportlane otsib alati täiuslikkust," rääkis Millener. "Ta meenutab mulle natuke aega, kui meil oli meeskonnas Ogier. Ta töötas väga-väga kõvasti, et lahendada tal olnud probleeme. Ta lahendas need ära ja siis leidis järgmised. Alati leiab midagi, mida muuta. Võti seisneb selles, et tuleb leida tasakaal ja anda endast kõik, et meestel oleks kõik vajalik olemas."

Millener ütles, et Tänaku sihikindlus ja professionaalsus on meeskonda juba edasi aidanud. "Pidime kõvasti pingutama, et teda palgata, aga just nendel põhjustel. Me teame, milleks ta on võimeline," lausus Millener. "Suurepärane on näha, kuidas auto teeb seda, milleks teadsime, et see on võimeline. Osad inimesed on alati valmis autot kritiseerima, aga ma arvan, et see oli üks kiiremaid rallisid kalendris ja see andis hea ülevaate sellest, kui hea meie auto on."

Autoralli MM-sarja järgmine etapp sõidetakse märtsi keskel Mehhikos. Kahe etapi järel on Tänak MM-sarja üldliider, edestades tiitlikaitsjat Kalle Rovanperä kolme punktiga.