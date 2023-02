Tänak võitis Otepää talverallil kõik kaheksa kiiruskatset

Kolmanda koha said Gregor Jeets - Timo Taniel (Škoda Fabia Rally2 evo; +4.49,3), kes edestasid pisut vähem kui poole minutiga Läti paari Emils Blums - Didzis Eglitis (Mitsubishi Lancer Evo IX; +5.16,3).

Tänak - Järveoja võitsid hommikuse esimese, 12,28-kilomeetrise Kaagvere kiiruskatse ajaga 7.42,5, edestades teiseks tulnud Georg Linnamäed - James Morganit (Hyundai i20 N Rally2) 14,9 sekundiga. Kolmanda koha said Gregor Jeets - Timo Taniel (Škoda Fabia Rally2 evo), kes kaotasid WRC paarile 19,5 sekundit. Ülejäänud ekipaažid jäid juba enam kui poole minuti kaugusele.

Teisel, 12,89-kilomeetrisel Pärsimäe katsel oli Tänaku edu Linnamäe ees 18,1 sekundit, Jeets kaotas 29,3 sekundiga, edestades napilt Priit Koiki - Kristo Tamme (Volkswagen Polo GTI R5).

Oodatult võitis 2019. aasta maailmameister ka kaks järgmist katset: Kaagvere kordusläbimisel oli ta Linnamäest 7,3 ja Pärsimäel Jeetsist 22,9 sekundit nobedam.

Tänak oli kiireim ka viiendal-kuuendal katsel ehk pärastlõunaste katsete esimesel läbimisel. Viiendal katsel edestas ta Linnamäed 13,5 ja kuuendal 19,0 sekundiga.

Tänak jätkas sarnaselt ka kahel viimasel katsel, kus tema edu oli Linnamäe ees mõlemal juhul enam kui pool minutit.

Otepää rallil osales Tänak spetsiaalse Ford Puma testiautoga.

Otepää talverallil sõidetakse laupäeval kaheksa kiiruskatset kogupikkusega 110 kilomeetrit. "See on olnud meie esimene võimalus proovida autot lumel ja jääl. Tundub, et mõned asjad on olemas ja meie enesekindlus kasvab tasapisi. Seetõttu on ülioluline teha see ralli Eestis, et saada rohkem kogemusi erinevates tingimustes ja saame teada, kui kaugel me õigest seadistusest oleme," rääkis Tänak ralli eel M-Spordi pressiteate vahendusel.