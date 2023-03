Tänak: Mehhikos on peamiseks proovikiviks kõrguse ja kuumuse kooslus

"Sain testisõitudel esimest korda Puma Rally1-ga kruusal sõita ja oli äärmiselt tähtis võimalikult palju õppida. Kuna enamik rallisid on kruusal, otsustasime teha Hispaanias kaks testipäeva," selgitas Tänak M-Spordi pressiteate vahendusel. "Meeskond näeb kõvasti vaeva, et autot paremaks saada, aga peame mõistma, mis seisus praegu olema ja peame esmalt kruusal ralli läbima."

"Mehhikos on peamiseks proovikiviks kõrguse ja kuumuse kooslus. Kuna võistlus toimub merepinnast nii palju kõrgemal, on võimsus väiksem ja see paneb auto teisiti käituma," jätkas Tänak. "Teed on Mehhikos tegelikult lõbusad, seal on väga tehnilisi kiiruskatseid ja kuumuses tundub, nagu nende läbimiseks kuluks terve igavik, aga seal on ka kiiremaid hüpetega lõike."

"Kuna oleme MM-sarja liidrid, peame Mehhiko rallis esimesena alustama. See oleks alustamiseks hea koht, kui sajaks, aga ma pole kindel, et olen nii hea vihma esilekutsuja, et vihma hakkaks sadama seal, kus peaaegu kunagi ei saja," lõpetas Tänak naljatledes.

Mehhiko ralli algab järgmise neljapäeva ehk 16. märtsi õhtupoolikul testikatsega, Eesti aja järgi reede varahommikul sõidetakse kaks esimest katset. ERR-i spordiportaal vahendab sündmuste käiku ralliblogis.