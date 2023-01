Martin Karis: Djokovic tegi seda, mida ta on aastaid teinud

Djokovic on nüüd karjääri jooksul võitnud 22 suure slämmi turniiri. Sellega tõusis ta samale pulgale hispaanlase Rafael Nadaliga. Ühelgi teisel meestennisistil nii palju suure slämmi karikaid ette näidata pole.

Vestlesime finaalist ja kogu turniirist tennisetreeneri Martin Karisega. Esmalt tuli jutuks meeste finaali teine sett, mis läks kiiresse lõppmängu. Eurospordi ekspertide arvates oli kiire lõppmäng matši murdepunkt – Djokovic pööras selle enda kasuks.

"Pean Eurospordi ekspertidega nõustuma. Teises setis oli näha, et momentum hakkas muutuma. Tsitsipas sai oma kiire ja jõulise mänguga initsiatiivi hetkeks enda kätte. See tie-break oleks võinud tuua mängu murdepunkti, aga kahjuks või õnneks nii ei läinud, sest Djokovic näitas oma klassi. Ta hoidis oma servi edukalt ja võttis teise seti ning seejärel matši kolmandas setis. Viimases setis oli samuti hetki, kus Djokovic andis oma servi ära, aga vastas kohe murdega. Djokovic tegi ikkagi seda, mida ta on aastaid teinud," rääkis Karis.

Djokovic on Austraalia lahtistel jäänud võitmatuks kümme korda. "Kui mõned aastad tagasi tegi Nadal Prantsusmaa lahtistel sellist müstilist edulugu, siis ei näinud ilmselt keegi ette, et kunagi võidab keegi veel kümme slämmi. Nüüd on seda teinud ka Djokovic Austraalias ja kõvakatte peal. Ainuüksi see näitab, millise klassiga mängijaga on tegemist. Usun, et tal on mõned head aastad veel minna ning kui arvestada tema ambitsioonikust, olemust ja heas mõttes auahnust, siis näen, et ta võtab selle slämmitiitlite rekordi endale," ütles Karis.

Milles seisneb Djokovici edu Austraalias? "Minu silmis on Djokovic üks atleetikumaid ja mitmekülgsemaid tennisiste üldse. Kõvakattel mängimine on natukene aeglasem ja see sobib tema mängustiiliga. Finaalist jäi lisaks kaitsemängule ja tõrjeoskusele silma tema agressiivne eeskäsi. See oli minu jaoks mõnevõrra üllatav. Ta võitis selle mängu Tsitsipase plaani järgi. Mina ootasin Tsitsipaselt domineerivamat mängu, aga Djokovic suutis väga hästi võimalused enda kasuks pöörata, kasutades oma teravat eeskätt," märkis tennisetreener.

Naiste üksikmängus võidutses valgevenelanna Arina Sabalenka, kes alistas finaalis Kasahstani esindava Jelena Rõbakina 4:6, 6:3, 6:4 ja võitis oma karjääri esimese üksikmängu slämmitiitli.

"Sabalenka oli paljude jaoks kerge soosik, kuna ta võitis Austraalia lahtistele eelnenud turniiri, näidates väga head ja agressiivset tennist. Tema edu võtmeks on alati olnud servimine. Sabalenka agressiivne ja väga jõuline mängustiil on kõikidele probleemiks. Ta on oma servi oluliselt stabiilsemaks saanud ja see on talle enesekindlust juurde andnud. Rõbakina mäng on väga atraktiivne ja samuti jõuline. Sabalenka suutis oma paremuse maksma panna ja sümpaatne oli vaadata, kuidas ta uskus oma mängustiili," ütles Karis.