Tänak: Otepää ralli on ülioluline, et saada kogemusi erinevates tingimustes

Eesti parima rallisõitja sõnul on Otepää ralli hea võimalus proovida autot lumel ja jääl enne autoralli MM-sarja teist etappi Rootsis.

"See on olnud meie esimene võimalus proovida autot lumel ja jääl. Tundub, et mõned asjad on olemas ja meie enesekindlus kasvab tasapisi. Seetõttu on ülioluline teha see ralli Eestis, et saada rohkem kogemusi erinevates tingimustes ja saame teada, kui kaugel me õigest seadistusest oleme," ütles Tänak M-Spordi pressiteate vahendusel.

Tänaku sõnul tunneb ta end lumel üsna enesekindlalt. Eestlase sõnul on Rootsi rallil tähtis see, mitmendana rajale saad.

"Isiklikult tunnen end lumel palju enesekindlamalt, nii et vaatame, kus me teiste meestega võrreldes oleme. Kui on jäine, siis on hea, kui saab varem rajale, aga kui on väga lumine, on olukord vastupidine. See sõltub tõesti tingimustest, me lihtsalt peame vaatama, mida ilm teeb. Mõlemal juhul oleme kõigeks valmis," lisas Tänak.