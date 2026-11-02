Vigastuspausi lõpetanud mängujuht sai pärast esimest viset uuesti viga

Ameerika jalgpalli profiliigas NFL pidanuks pühapäeval aset leidma kauaoodatud kohtumine mängujuhtide Josh Alleni ja Lamar Jacksoni vahel, aga viimane sai esimest viset sooritades viga ning jääb mõneks ajaks väljaku kõrvale.

Alleni ja Jacksoni karjäärid on käinud käsikäes, mõlemad mehed valiti 2018. aasta draft'is ja mõlemad on kerkinud NFL-i absoluutse eliidi hulka, kuid pole veel Super Bowlis mänginud. Viimase seitsme aasta jooksul on Jackson valitud kahel korral liiga väärtuslikuimaks mängijaks, Allen sai esmakordselt MVP-ks tunamullu.

Pühapäeval võõrustasid Buffalo Bills ja Allen pikaaegset rivaali Baltimore Ravensit, kuid suur vastasseis jäi lühikeseks, sest pahkluu vigastuse tõttu viimased neli mängu vahele jätnud Jackson oma tiimi esimesel katsel hoobi vastu viskekäe pöialt. 29-aastane välejalg läks kohe riietusruumi ning naasis hiljem pingile pöidlaortoosiga. Ravens teatas kohe pärast mängu, et mängujuhi paremale käele tehakse operatsioon ning tema hooaeg on tõenäoliselt läbi.

Bills mängis avapoolajal rabedalt, aga saavutas poolajaks 16:7 edu, aga favoriit pani teisel poolajal oma paremuse maksma ning vormistas kindla 36:10 võidu. Eelmainitud Allen sai kirja 289 söödujardi ning kaks touchdown'i, lisaks jooksis ta seitse korda ja viis palli ise ühe korra lõpualasse.

Buffalo on võitnud oma esimesest seitsmest mängust kuus ning jätkab AFC konverentsi liidrina. Kuue võidu peal on ka Kansas City Chiefsi tulemusega 28:24 alistanud Denver Broncos ning Cleveland Brownsi üle 27:6 võidu saavutanud Pittsburgh Steelers.

Incredible catch downfield by DJ Moore! BALvsBUF on CBS/Paramount+ Stream on @NFLPlus https://t.co/wsfWOHviCL — NFL (@NFL) November 1, 2026

Ühtlasi sai pühapäeval läbi Minnesota võiduseeria, kui Vikings pidi võõrsil tunnistama divisjonirivaali Detroit Lionsi paremust tulemusega 19:15. Minnesota oli viimane täiseduga tiim ning NFC konverentsis ollakse nüüd koos San Francisco 49ersiga (6-1) tabeli tipus.

NFL-i põhiturniiri kaheksas nädal saab lõpu Eesti aja järgi öösel vastu teisipäeva, kui valitsev meister Seattle Seahawks võõrustab vinges hoos Chicago Bearsi.

Tulemused

Green Bay - Carolina 27:19

Tampa Bay - Atlanta 16:0

New York Jets - Las Vegas 33:38

Jacksonville - Indianapolis 42:7

Dallas - Arizona 30:33 (la)

Cincinnati - Tennessee 43:36 (la)

LA Rams - LA Chargers 24:9

Miami - New England 19:24

Washington - Philadelphia 27:10